Bolsa & Monedas

De todas formas, en el mercado esperan que la divisa rompa la barrera de los $700 en el corto plazo.

Las estimaciones de un dólar bajo la barrera de los $700 tendrán que esperar. Y es que el valor de la moneda estadounidense cerró a la baja el lunes en el mercado local, pero sin bajar de la barrera pese a que el cobre vuela en los mercados globales.

De acuerdo a cifras de Bloomberg, el billete verde cerró con una caída de $2,5 hasta los $701,79.

El economista Jefe de Admirals Latam, Renato Campos, asegura que los movimientos del tipo de cambio en los últimos días han sido conducidos por las altas expectativas sobre las materias primas y, en particular, el cobre.

"El escenario es optimista para la moneda local, logrando sustentarse en las expectativas para el segundo semestre que presenta el Banco Central en su última reunión de política monetaria estrictamente ligado al proceso de inoculación que avance rápidamente sobre el territorio local", dice

El movimiento del peso chileno se da cuando el cobre llegó a saltar hasta US$ 4,27 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, acercándose a niveles no vistos desde 2011. A esta hora el los futuros del metal rojo transan en US$ 4,23 la libra. El principal producto de exportación de Chile se beneficia de un optimismo del mercado y señales de mayor demanda desde China.

Otro elemento que presiona a que el tipo de cambio caiga de los $ 700 es el comportamiento del dólar a nivel global. El dollar index -referencia para medir a la divisa frente a una canasta de monedas fuertes- pierde 0,49% hasta 91.103 puntos.

A nivel local, "si bien las cuarentenas añaden volatilidad e incertidumbre en el corto plazo, la confianza en el mercado parece persistir buscando conseguir valores por debajo de $700 pesos por dólar., señala Campos, pero también advierte que "el ambiente político que involucra la discusión de un tercer retiro en los fondos previsionales y las próximas elecciones constituyentes, pueden llegar a generar incertidumbre y mermar la trayectoria positiva que evidencia el peso chileno".