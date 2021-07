Dólar no cede espacio y se mantiene en torno a los $ 760

Bolsa & Monedas

Los analistas indican que la discusión del cuarto retiro de 10% desde las cuentas de ahorro previsionales de las AFP genera presión al peso chileno.

El tipo de cambio comenzó el último día hábil de julio sin mayores cambios respecto al cierre de ayer, posicionándose en $ 760. El escenario internacional no favorece de gran manera al peso chileno y tampoco el clima interno del país para que la moneda pueda ganar terreno.

El cobre, que es el principal producto de exportación del país y que genera el mayor ingreso de divisas estadounidenses a la economía, cayó 0,34% en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a US$ 4,421 la libra. No obstante, los contratos a tres meses tienen un leve empujón y suben 0,15% de acuerdo a datos de Bloomberg, ubicándose a US$ 4,53 la libra.

Mientras que la fortaleza del dólar a nivel internacional se mantiene aunque con menor fuerza. El dollar index, que mide a la divisa estadounidense en una cesta con otras monedas de las principales economías del mundo, sube 0,05% y manteniéndose sobre 91.913 puntos.

El jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, sostiene que "la incertidumbre política local podría ser clave para ver renovados avances del billete verde en los próximos días, a pesar que en el corto plazo podría mostrar alguna debilidad adicional por los datos en Estados Unidos que han decepcionado a los inversionistas".

En esa línea, el jefe de análisis de XTB Latam, José Raúl Godoy, indica "en materia local, lo que pase con el peso chileno estará sujeto a dos factores principalmente, el cuarto retiro del 10% y la incertidumbre política".

Ahonda que "la discusión del cuarto retiro de fondos genera dudas y preocupaciones en el mercado local, ya que atenta contra la estabilidad del mercado, sobre todo si consideramos un retiro total de los fondos. Por otra parte, esperamos que la incertidumbre política siga aumentando durante los próximos meses a medida que se acerquen las elecciones presidenciales".