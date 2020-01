Dólar se toma un respiro y comienza el día bajo el umbral de los $ 790

Bolsa & Monedas

Nuevas medidas de las autoridades en China para detener el avance del coronavirus generan un alivio para los inversionistas en mercados emergentes.

Las nuevas medidas que ha tomado el gobierno de China para detener la propagación del coronavirus han hecho que los inversionistas retomen tímidamente sus apuestas por los activos más riesgosos y con ello en las monedas de los mercados emergentes. Señal de ello, es que el tipo de cambio vuelve a tomar fuerza e inicia la jornada retrocediendo $ 2 respecto al cierre de ayer, quedando en $ 789,7.

De esta forma, la moneda estadounidense reduce su escalada y da a un alivio al peso chileno luego que ayer llegó a su mayor nivel desde inicios de diciembre.

En estos momentos, la divisa local es la que más recupera terreno entre sus pares de la región, aumentando su fuerza en un 0,24%. Un poco más atrás lo hace el peso mexicano. Mientras que el real brasilero, el peso colombiano y argentino continúan depreciando su valor.

No obstante, el cobre no está ayudando. El principal producto de exportación del país continúa cediendo terreno ante los temores de los eventuales efectos económicos que podría producir el coronavirus en la economía de China. De acuerdo a datos de Bloomberg, el metal rojo cede un 0,44% en sus precios a tres meses quedando en US$ 2,58 la libra.