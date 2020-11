Dólar termina el día con alza de casi $ 10 por eventual nuevo round comercial entre China y EEUU

Bolsa & Monedas

A nivel global, la divisa estadounidense cede un poco de terreno ante los avances registrados por Oxford-AstraZeneca en su camino por encontrar una vacuna contra el coronavirus.

El dólar arrancó la semana al alza. La divisa estadounidense subió casi $ 10 respecto al cierre del viernes cotizando en $ 771,2, según datos de Bloomberg. En el mercado apuntan a que el peso chileno se encuentra presionado por diferentes factores.

El analista de Admiral Markets, Benjamín Saavedra, explica que "el tipo de cambio se acopla a la caída de los futuros de cobre y la depreciación de las monedas emergentes que pierden terreno a medida que transcurre la mañana".

Por un lado, el dólar a nivel internacional gana terreno. Según Bloomberg, el dollar index -que mide la moneda norteamericana con una cesta de otras divisas- avanza 0,29%, superando a los 92.660 puntos.

El analista de Mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa, detalla que la divisa en el plano exterior vuelve a tomar fuerza debido a que Estados Unidos podría volver a bloquear al sector tecnológico chino, retomando fuerza el dólar como activo de refugio: "El mercado seguirá expectante a los posibles nuevos bloqueos de EEUU a China, buscando ver si finalmente se llevarán a cabo o terminarán en nada", sostiene.

Mientras que el cobre retrocede de los máximos de más de dos años que alcanzó la semana pasada. Los contratos a tres meses del metal caen 1,34%, llegando a US$ 3,26 la libra, influido por el nuevo conflicto comercial que se podría suscitar entre las dos potencias.

Quien venía moderando las alzas del dólar era el Ministerio de Hacienda. El analista de Admiral Markets, Benjamín Saavedra, agrega que "a seis días hábiles del cierre de mes, Hacienda ve restringido sus saldos para participar del mercado cambiario. Para seguir subastando al ritmo que lo viene haciendo, posiblemente deba sobrepasar el límite definido para noviembre".

Sobre este punto, en el mercado indican que a Teatinos 120 se les están acabando las municiones para intervenir en el mercado cambiario.

El gerente general de BeFX, Rodrigo Castillo, indica que la última semana "la subida del dólar se veía frenada por la venta de dólares que realizaba el Ministerio de Hacienda, alcanzando los US$ 200 millones de al día. De seguir son su plan de US$ 2.500 millones que tenía planeado para el mes, a Hacienda le querían solo US$ 90 millones al día, de aquí a fin en promedio".

Efecto 10%

En el plano local, "lo que suceda con el posible segundo retiro del 10% y eventuales recomendaciones de cambios de fondos serán claves para la volatilidad del par de divisas, lo que seguiremos observado en las próximas jornadas", afirman desde Capitaria.

De cara al segundo retiro, Saavedra menciona que "no se pone en duda la aprobación en el Senado, pero si hay dudas de cual sea el mecanismo y que tan influyente será el Ejecutivo para quitar la universalidad de los rescates, estableciendo limitaciones de quienes puedan realizarlo".

En esa línea, Saavedra detalla de que el Gobierno haya acudido al Tribunal Constitucional para tratar de detener la iniciativa parlamentaria "tiene diversas repercusiones, el primero es que el tipo de cambio ya tenía internalizado en gran parte la universalidad del retiro generando una presión alcista".