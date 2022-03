Dólar vuelve a subir sobre $ 780 y las bolsas se dan tregua por menor tensión Rusia-Ucrania

Bolsa & Monedas

La sesión estuvo marcada por la volatilidad a la espera de la decisión del Banco Central, que ayer subió la Tasa de Política Monetaria (TPM) a 7%.

Pese a ubicarse durante parte de la mañana en mínimos de septiembre del año pasado, ayer el dólar dio un giro a su tendencia bajista y cerró su segunda sesión al alza.

Al cierre, el tipo de cambio subió $ 1,18 hasta los $ 780,71, según datos de Bloomberg.

Los movimientos de la divisa se dan en un contexto en el que el dollar index -que mide el rendimiento del billete verde frente a las principales monedas del mundo- se debilitó 0,63% hasta ubicarse en los 98.465 puntos.

Igualmente, el dólar ignoró el alza de 1,20% del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, donde se posicionó en US$ 4,695 la libra, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La principal razón detrás de esta volatilidad fue la decisión que tomó ayer el Banco Central de subir nuevamente la Tasa de Política Monetaria (TPM) 150 puntos base a 7%, para frenar la consistente presión inflacionaria en el país.

"El nivel de $ 770 es el soporte que veíamos y en esta zona siempre es normal que existan rebotes", dice el subgerente de sales & trading de Fynsa, Gustavo Gallardo.

Agrega que el euro se había apreciado fuerte en la mañana de ayer "lo que explica el movimiento de algunos flujos".

Por otro lado, los inversionistas también reaccionaron positivamente a las últimas conversaciones en la guerra en Ucrania, y al anuncio de Rusia de que tomará medidas para "reducir la escalada" del conflicto.

De este modo, el peso chileno se posicionó como la moneda emergente con peor desempeño diario, pero a nivel anual se ubica en el tercer lugar de las mejores emergentes, solo por detrás del real brasileño y el rand sudafricano.

"El horizonte de incertidumbre para las monedas latinoamericanas sigue vigente de acuerdo con el contexto político-económico de cada una de las economías, teniendo como principal referencia el proceso constituyente por el que atraviesa Chile", comenta el analista jefe de Admiral Markets, Renato Campos.

Desempeño bursátil

Por el lado de la renta variable, la bolsa cerró su segunda sesión en rojo -con la mira puesta en la decisión del Banco Central-, con un descenso de 0,49% que llevó al S&P IPSA a 4.914,72 puntos.

Las acciones con mayores bajas fueron CMPC, que cayó 4,41%, CAP que perdió 3,41% y Enel Chile que lo hizo 3,40%. Por el contrario, entre las pocas ganancias de la sesión destacó Parque Arauco con un alza de 4,31%, junto a Quiñenco y Bci que avanzaron 1,65% y 1,55%, respectivamente.

Pese al declive, el principal índice chileno apunta a cerrar su mejor trimestre en un año, tras acumular un crecimiento de 14%.

A nivel internacional, el analista senior de mercados de XTB Latam, Pablo Mundaca, detalla que el "mercado está viendo con buenos ojos las conversaciones entre Rusia y Ucrania, ya que este último ha estado buscando un acuerdo de alto al fuego con los negociadores rusos a partir de ayer en la reunión en Turquía".

"Esto mejora las expectativas del mercado, incluso trayendo caídas en el precio del petróleo y subidas en la renta variable", añade.

Por lo mismo, el Dow Jones ganó 0,97%, junto al S&P 500 y el Nasdaq que lo hicieron 1,26% y 1,84%, respectivamente. En Europa, el Stoxx 600 aumentó 1,74%.

Por su parte, el petróleo continúa su descenso hacia el nivel de US$ 100 el barril. Al cierre de esta nota, el crudo Brent cotizaba en torno a los US$ 108, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía a US$ 105.

"Cuando tienes una situación en la que los precios del petróleo se han disparado y el petróleo se convierte en un componente más importante del PIB, históricamente eso ha llevado a una recesión", dijo el gerente de cartera de Integrity Asset Management, Joe Gilbert, a Bloomberg.

"Pero estamos en una posición mucho más fuerte por la forma en que están los consumidores, el mercado laboral, la salud. Entonces, nuestro caso base es que evitamos la recesión, pero tendremos períodos de crecimiento más lento", advirtió.

