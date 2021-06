¡Doo doo doo doo doo doo! Tweet de Elon Musk sobre "Baby Shark" dispara acciones de Samsung Publishing

Las acciones de Samsung Publishing, accionista del productor de la canción viral de YouTube “Baby Shark”, se dispararon después de que Elon Musk tuiteó sobre el éxito musical infantil.

Los títulos de la compañía con sede en Seúl que posee la segunda mayor participación en SmartStudy, el productor de la canción, subieron hasta 10% a su nivel más alto desde el 7 de mayo. Incluso una criptomoneda con el nombre de la canción fue acuñada el mes pasado.

Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP