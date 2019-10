Dudas con la economía de China y en el desenlace del brexit deja a los inversionistas desconcertados

Bolsa & Monedas

Asia cerró con números mixtos y en Europa la sesión tampoco a tener un rumbo claro.

La semana no termina muy bien para los inversionistas. Se conoció que China creció un 6% durante el tercer trimestre, la cifra más baja en los últimos 27 años y la sombra del acuerdo entre esta nación y Estados Unidos para poner un fin a la guerra comercial continúa sin un claro rumbo de cómo será su desenlace.

Con este escenario, la bolsas en Asia cerraron con números mixtos. El menor dinamismo económico del gigante asiático golpeó fuerte al índice de China continental, con el CSI 300, desplomándose 1,42%. El Hang Seng de Hong Kong también se contagió y cayó 0,48%. La excepción estuvo en Nikkei de Tokio que cerró con una leve alza de 0,18%.

Aterrizando en Europa el panorama no es muy alentador. Por el momento las dudas de cómo terminará el Brexit siguen generando un sentimiento de incertidumbre en los inversionistas. Los analistas de Goldman Sachs apuntan a un 65% las probabilidades de un acuerdo sobre el brexit, rebajan al 10% las de un 'no acuerdo', y mantiene en el 25% las opciones de un 'no brexit'. Cabe recordar que será clave que el primer ministro británico, Boris Jonhson, encuentre los apoyos necesarios en el Parlamento para poder sacar mañana adelante el acuerdo pactado con Bruselas.

Con esta presión bajo los hombros, el Viejo Continente hoy recibe por parte de Estados Unidos el aumento de aranceles por US$ 7.500 millones luego que la Organización Mundial del Comercio determinó a comienzos de mes que los subsidios recibe Airbus por parte de la Unión Europea eran ilegales, lo que abrió la puerta a que el presidente de EEUU, Donald Trump aplique estos aranceles.

Las principales plazas bursátiles de Europa caen en su gran mayoría. El CAC 40 de París lidera las pérdidas con un descenso de 0,38%. Esto, afectado mayoritariamente por el sector automotriz luego de conocerse que Renault bajó las perspectivas por segunda vez en cuanto a sus ingresos y utilidades. El Ibex de Madrid se contrae un 0,12% influido por la incertidumbre política previa a las elecciones y el temor del impacto que puede tener en la economía el conflicto de Cataluña.

En un horizonte un poco más lejano, el Euro Stoxx 50 decae un 0,06% y el FTSE 100 de Londres sube un 0,04% y con un grado más de ligereza el DAX de Francfort escala un 0,16%.

Cruzando el Atlántico, los futuros de Wall Street operan con números mixtos. Analistas del mercado señalan la apertura será incierta esta mañana. Según datos publicados por CNBC, el Dow Jones y el S&P 500 están en camino por segunda semana positiva consecutiva, mientras que el Nasdaq debería obtener una tercera ganancia semanal consecutiva.