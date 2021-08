El auge de Cardano, la tercera divisa más grande del mercado criptográfico

Bolsa & Monedas

Recientemente, la criptomoneda alcanzó una capitalización en torno a los US$ 66 mil millones, ubicándose detrás de Bitcoin y Ethereum.

El podio de las criptomonedas más importantes del mercado sumó a un nuevo integrante, que se ubica en el tercer lugar como una de las más transadas detrás de Bitcoin y Ethereum: Cardano.

Si bien la divisa siempre se mantuvo en el ranking de popularidad, este mes lleva un crecimiento acumulado de 56% y se ubicó como la tercera criptomoneda con mayor capitalización de mercado, en torno a los US$ 66 mil millones, luego de Bitcoin y Ethereum que mantienen un volumen de US$ 860.288 millones y US$ 368.213 millones, respectivamente.

"El auge de Cardano se explica en la especulación de los inversionistas retail, quienes están a la espera de la nueva actualización del sistema operativo, que lo hará, en el papel, una criptomoneda todavía más competitiva", explica head of operations de Orionx, Rodrigo Pozo.

El origen

La historia de la divisa comenzó en 2015 con la creación de una plataforma para ejecutar contratos inteligentes en manos del cofundador de Ethereum y BitShares, Charles Hoskinson, para dos años más tarde, lanzarla al mercado.

Tras una larga discusión con Vitalik Buterin -el otro cofundador- sobre si mantener o no a Ethereum Labs como una fundación sin fines de lucro, así como la modificación del sistema de la divisa para mejorar su escalabilidad, impulsaron a Cardano.

Hoskinson fundó la compañía de ingeniería de blockchain, Input Output Hong Kong (IOHK), junto a la Fundación Cardano, para desarrollar ADA, el verdadero nombre de la criptomoneda que hoy es simplemente conocida como Cardano.

Mientras que la plataforma lleva el nombre del matemático Girolamo Cardano, la criptomoneda hace honor a Ada Lovelace, una de las pioneras de la programación.

"Tal como Ethereum, Cardano se muestra como un ecosistema, con un enfoque diferente y optimizaciones extras que ha agregado sus fundadores. En general, cada vez que aparece una nueva cripto seria se agregan nuevas mejoras que en un blockchain actual no son tan fáciles o rápidas de implementar", comenta el gerente de inversiones de BeFX, Felipe Encinas.

Huella ecológica

Frente al resto de las divisas, la cualidad de Cardano radica en su sistema de minería, ya que mientras las dos más grandes del mercado utilizan un sistema de prueba de trabajo (PoW, su sigla en inglés), Cardano usa un sistema de prueba de participación (PoS, su sigla en inglés).

"La principal diferencia entre Bitcoin, Ether y Cardano, es que ahora en Bitcoin y Ether se ocupa un sistema que se llama Proof of Work o POW. Esta red hace que el minar o validar cada bloque dentro de la red sea un poco más costoso, a diferencia de Cardano, que utiliza el sistema Proof of Stake (POS). El POS es mucho más eco friendly que el POW", explica Pozo.

Además, a diferencia de las otras criptomonedas, Cardano no depende de mineros para validar bloques, pues según el experto de Orionx, esto lo realiza el staking de la divisa vía billeteras comunitarias.

En esta línea, Hoskinson señaló a la revista Forbes, que ADA utiliza considerablemente menos energía, ubicándose en un consumo promedio 6 GWh al año, frente a los 77,8 TWh de Bitcoin.

"Cardano, por ejemplo, es 1.600 millones de veces más eficiente energéticamente en este momento que Bitcoin", mencionó.

Futuro

Al cierre de esta nota, Cardano descendía 3,12% a US$ 2,06, revirtiendo las ganancias obtenidas en la última semana. Lo anterior, a raíz de la incertidumbre global por la inflación en EEUU y el conflicto en Afganistán que ha frenado los avances económicos y bursátiles internacionalmente.

"Actualmente, existen cientos de proyectos que buscan competir con Ethereum, y Cardano es un de los más reconocidos, pero aún le falta mucho camino por recorrer para igualar a Ethereum que, recordemos, tiene una capitalización de mercado 5,6 veces superior a Cardano", comentan desde Buda.com.

"El potencial de Ethereum y Cardano es inmenso. Sin embargo, es importante entender que, a nivel de protocolo, es probable que muchas plataformas de contratos inteligentes convivan al mismo tiempo, por lo que no queda claro a priori cuáles serán las que tengan éxito y, probablemente, sean múltiples", añaden.