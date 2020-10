El auge de Etsy en pandemia: acción ha triplicado su valor

Bolsa & Monedas

Uno de los efectos secundarios de la pandemia de Covid-19 es el impulso que le ha dado al e-commerce a nivel global. Y uno de los mayores beneficiados ha sido una compañía que le permite a las personas vender sus manualidades y antigüedades directamente a otras personas.

Se trata de Etsy, que ha experimentado un aumento relevante en su base de usuarios desde que empezaron las restricciones de movilidad a nivel global.

Sus acciones, que cotizan en Estados Unidos, han vivido una leve corrección en de 11,27% desde el máximo histórico que marcaron el martes de la semana pasada en US$ 153,20, pero no se compara con la vertiginosa escalada de 206,86% que ha dado este año. El papel terminó la sesión de ayer en US$ 135,94.

La compañía todavía no publica sus resultados financieros del tercer trimestre, pero ya los del ejercicio anterior mostraron un relevante crecimiento en el negocio.

“Las ventas brutas de mercancía de la plataforma Etsy aumentaron en un 125% en el (segundo) trimestre, dado que estamos atrayendo nuevos compradores y acercándonos a nuestros clientes existentes más que nunca”, señaló al mercado en esa ocasión.

El período abril-junio trajo consigo un aumento de “compradores activos” en la plataforma alcanzaron los 60 millones, un aumento de 41% con respecto al mismo ejercicio en 2019. Por su parte, los “vendedores activos” subieron 34,6% interanual, cerrando el segundo trimestre en 3 millones.

De todos modos, el mercado todavía le ve espacio para crecer a la acción. El precio objetivo promedio a 12 meses, según el consenso de 17 analistas, es de US$ 154. Esto arroja una subida potencial de 13,29%. Y de esas 17 recomendaciones, 16 son para comprar el papel, según datos de Bloomberg.