El difícil momento que experimenta la acción de Facebook

Bolsa & Monedas

Las últimas semanas han sido difíciles para la acción de Meta, matriz de Facebook. El jueves 3 de febrero el papel se hundió 26% tras una decepcionante entrega de resultados que redujo en más de US$230 mil millones la capitalización bursátil de la firma.

El mercado castigó a la empresa debido a que no cumplió con las estimaciones de ganancias para el cuarto trimestre de 2021, registrando una utilidad por acción de US$ 3,67 frente a los U$ 3,84 que esperaban los analistas, según el proveedor de datos financieros Refinitiv. Además, su pronóstico de ingresos para el primer trimestre de 2022, de US$ 27.000 millones a US$ 29.000 millones, también quedó por debajo de las expectativas de los analistas, que eran de US$ 30.150 millones.

Además, la firma ligada a Mark Zuckerberg está siendo golpeada por los cambios de privacidad de Apple, que darían como resultado un impacto en los ingresos de US$ 10.000 millones este año. También, destacaron que la inflación y las interrupciones en las cadenas de suministro están pesando sobre los presupuestos de sus anunciantes.

Ayer, la acción Meta cayó 1,75% cerrando en US$ 227,93, lejos de los US$ 323 que costaba el papel previo a la entrega de resultados.

Pero estos no son sus únicos problemas. La compañía también lidia con una disputa regulatoria en Europa, donde se establecería una restricción para llevar datos de usuarios europeos a otras jurisdicciones. Esta semana, Meta amenazó con cerrar Facebook e Instagram en esa región en caso de no poder exportar los datos de los usuarios a EEUU. Posteriormente, la empresa puso paños fríos a estas declaraciones, señalando que Meta no tiene intención de dejar Europa, pero afirmó que muchas compañías dependen de la transferencia de datos desde Europa a EEUU.