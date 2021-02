El dólar en Chile terminó la semana a la baja: comportamiento de la divisa a nivel global y alza del cobre jugaron a favor

Bolsa & Monedas

De acuerdo a información de Bloomberg, el tipo de cambio cerró en $ 737,05, lo que representa una caída de $ 2,33 respecto al cierre de ayer.

El dólar en Chile cerró a la baja el viernes, mientras que la divisa a nivel global pierde fuerzas tras la noticia de que el Senado de Estados Unidos aprobó un plan presupuestario que permitiría en las próximas semanas la aprobación del paquete de ayuda por el COVID-19 propuesto por el presidente Joe Biden por US$ 1,9 billones.

El Dollar Index, el cual mide el comportamiento del billete norteamericano frente a una canasta de monedas dura saca el pie del acelerador y cae 0,46%.

Por otro lado, el movimiento apreciativo del peso se ve fortalecido con el cobre que opera con una fuerte alza de más de 1% en los precios de contrato futuro y vuelve a operar en US$ 3,6 la libra.

"A pesar que las nóminas no agrícolas en Estados Unidos no cumnplieron con las expectativas de mercado, -llegando a 49.000 nuevos puestos de trabajo para el mes de enero- los posibles nuevos estímulos y una baja en el desempleo, que llega a 6,3%, llevan al S&P500 a nuevos máximos históricos. Esto debilita al dólar index, lo que presiona a la baja al tipo de cambio en la sesión de hoy, pero no logra cotizar bajo los $735 pesos, dice el Trader Senior de Libertex, Carlos Quezada.