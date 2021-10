"El Juego del Calamar" llega al mercado con su propia criptomoneda

Bolsa & Monedas

La divisa, que llegó a presentar un crecimiento cercano a 2.000% en menos de 24 horas, forma parte de un proyecto criptográfico que abarca los mismo desafíos de la serie de Netflix para ganar dinero. Sin embargo, han surgido varias dudas sobre su uso.

A un mes del estreno de la serie "El Juego del Calamar" en Netflix, la euforia de los fanáticos sigue al punto que llegó al mercado de criptomonedas con su propia divisa.

El token "Squid Game" (SQUID) comenzó a cotizar esta semana bajo un precio inicial de US$ 0,012, para cerrar el jueves en US$ 2,29 lo que significa un incremento cercano a 2.000%, en menos de 24 horas (1.893% desde su precio inicial).

Ahora, se ubica en los US$ 7,59 con una capitalización mayor a US$ 1.741 millones, ubicándose en los primeros lugares de las acciones más populares diarias, según el ranking de CoinMarketCap.

De acuerdo al folleto publicado por los creadores de la divisa, SQUID se generó como la moneda exclusiva del "Proyecto Squid Game", una plataforma criptográfica creada específicamente para ganar dinero. De esta forma, el torneo en línea próximo a estrenarse en noviembre, imita las mismas rondas de juegos que aparecen en la serie de Netflix.

Sin embargo, todo tiene su precio, ya que los participantes deberán pagar un monto específico en SQUID para jugar cada etapa del torneo, incluso, algunas rondas requieren la compra de tokens no fungibles (NFT, su sigla en inglés) que tienen la imagen de personajes de la serie.

"En comparación con el bonus de US$ 38,5 millones para el último ganador, Crypto Squid Game no limitará el máximo del bono final ni el número de participantes. Cuantas más personas se unan, mayor será el grupo de recompensas. Más importante aún, ¡aparentemente no proporcionamos consecuencias mortales!", detallaron.

Dudas de estafas

Si bien la divisa llegó ha ubicarse en los primeros lugares del ranking de popularidad de acuerdo a CoinMarketCap, han sido varias las dudas que han surgido en torno a su uso y proyecto detrás. Sobre todo, porque su intercambio, así como la compra y venta del token deben ser realizados únicamente a través del exchange de Binance Smart Chain, Pancakeswap, lo cual ha sido denunciado por varios usuarios como "estafa" al no poder acceder y retirar sus fondos.

El sitio de CoinMarketCap advirtió ayer que "hemos recibido varios informes de que los usuarios no pueden vender este token en Pancakeswap. ¡Tenga cuidado al operar! Este proyecto, aunque está claramente inspirado en el programa de Netflix del mismo nombre, es poco probable que esté afiliado a la IP oficial".