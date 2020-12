El mercado creyó en las proyecciones de Enel Chile

Bolsa & Monedas

Un salto de 6,95% dio la acción de Enel Chile el miércoles hasta $57,22 por acción. El mercado reaccionó de manera positiva al Plan Estratégico a 2023 presentado por la compañía en el “Día del Inversionista”. El jueves los papeles de la eléctrica continuaron con algo de impulso subiendo 2,24%. En el año, en tanto, las acciones de la firma aún registran una baja de 11,19%.

En el evento del miércoles, Enel Chile proyectó un crecimiento de su Ebitda de 38%, de US$ 1.200 millones en 2020 a US$ 1.600 millones en 2023 y estimó el mismo nivel de alza en sus utilidades desde US$ 500 millones en 2020 a US$ 700 millones en 2023. Al mismo tiempo estimó una baja de la deuda neta/Ebitda desde 3,1 veces a 1,9 veces en el mismo lapso.

“Los focos de mayor entusiasmo en los inversionistas y los gatillantes del alza de los últimos días fueron de las proyecciones de utilidades esperadas, con énfasis en desarrollo y mejoramiento en su estructura financiera, mediante una focalización de rebajar su ratio de endeudamiento”, dice el operador de renta variable en Vector Capital corredores de bolsa, Jorge Tolosa.

“El resultado de 2020 está marcado por el castigo contable a su activo Bocamina 1, en su estrategia de descarbonización, quedando pendiente el castigo contable de Bocamina 2, esperado para dos años más. Con este fin, la compañía pasa a focalizar su estrategia operacional y de desarrollo orientado principalmente a una generación de energía basada en energías renovables”, explica Tolosa.

Para JP Morgan los lineamientos de Enel Chile fueron “ambiciosos y más allá de nuestras estimaciones”, mientras que reiteró su recomendación de sobreponderar la acción, con un precio objetivo para 12 meses de $ 83.

La eléctrica proyectó un Ebitda acumulado de US$ 4.600 millones en los próximos tres años, frente a lo que el banco de inversión señaló que “la cifra estuvo más allá de nuestras estimaciones conservadoras de US$ 3.300 millones, explicadas por cifras más optimistas para demanda, precios promedio de generación, hidrología y la revisión de tarifas de distribuidoras”.

“Por otro lado, percibimos un capex mayor al esperado y una propuesta de reducción de pagos de dividendos de 60% a al menos 50% que decepcionó a los inversionistas”, destacó JP Morgan.