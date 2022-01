El renovado atractivo de la acción de Microsoft

Bolsa & Monedas

Mantener, comprar, sobreponderar. Estas fueron las recomendaciones que hicieron la mayoría de los bancos de inversión respecto a la acción de Microsoft el miércoles, tras su positivo reporte de utilidades del cuarto trimestre. El papel de la empresa tecnológica llegó a saltar 7% ese día, para cerrar con un alza de 2,85%. Desde entonces ha subido 4% hasta US$ 299,84 por acción.

La compañía informó que los ingresos aumentaron a US$ 51.730 millones en los tres últimos meses de 2021, desde US$ 43.080 millones del año anterior. El promedio de los analistas esperaba ingresos de US$ 50.880 millones, según datos de Refinitiv. Los ingresos del mayor negocio de Microsoft, que ofrece servicios en la nube e incluye a Azure, aumentaron 26%, mientras que los del negocio que alberga Office 365 crecieron 19%.

Esta buena noticia se suma al anuncio que hizo la compañía del multimillonario Bill Gates, la semana pasada sobre la compra de la firma de videojuegos Activision Blizzard, por US$ 68.700 millones.

“Los resultados de Microsoft para este trimestre fueron excelentes”, destacó la firma mexicana Punto Casa de Bolsa. Respecto a la adquisición de Activision Blizzard, señalan que es una oportunidad para “convertirse en el tercer desarrollador de videojuegos más grande del mundo y en un futuro expandir estos usuarios al metaverso para generar nuevos negocios”. Mantienen su recomendación de compra y suben su precio objetivo par Microsoft a US$341 para 2022, con un rendimiento esperado de 18,2%.