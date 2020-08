El S&P 500 se sigue acercando a su máximo en jornada marcada por la disputa EEUU-China

Bolsa & Monedas

Por su parte, en Chile el IPSA culminó con un alza de 0,51%, destacando en jornada los rendimientos de Vapores (+5,61%) y CMCP (+3,19%)

Las ansiedades de los inversionistas por ver al S&P 500 otra vez en máximos históricos fue mayor al dato de desempleo que mostró un menor ritmo de crecimiento en la creación de puestos de trabajo en EEUU y las renovadas tensiones entre Washington y Beijing.

En Wall Street la semana se terminó siguiendo con la espera de un acuerdo entre el Congreso y el ejecutivo para un nuevo plan de estímulo que ayude a la recuperación económica en EEUU. Con ello el S&P 500 sigue en la mira de todos a la espera de que llegue a su máximo nivel, el cual perdió en febrero antes de que la pandemia arrasara con las bolsas. El indicador subió 0,06% y terminó en 3.351,28 puntos, por lo que le quedan unas 35 unidades para tocar nuevo récord.

Por su parte, el Dow Jones finalizó subiendo 0,17% y el Nasdaq cayó 0,87%.

La jornada estuvo marcada por la renovada tensión entre EEUU y China luego de que Trump firmara una orden ejecutiva con la que prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance, el desarrollador chino de TikTok, a partir de 45 días. Además, incluyó en el documento a la aplicación WeChat, ligada a la gigante china Tencent.

TikTok no se quedó de brazos cruzados y amenazó con recurrir a la justicia si no se levantaba la prohibición y reiterando que no ha compartido datos con el Gobierno chino y que tampoco ha censurado contenidos a petición de Beijing.

Por otro lado el Departamento del Trabajo en EEUU reportó que en julio se crearon 1,8 millones de puestos de trabajo frenando el amplio crecimiento de los meses anteriores, y desacelerándose fuertemente desde los 4,8 millones del mes previo.

En Europa la semana terminó con leves alzas también, apoyados por el Euro Stoxx que subió 0,38% y el Dax alemán que lo hizo en 0,66%.

