Elon Musk confirma que posee tres tipos de criptomonedas y apunta a que Tesla podría retomar transacciones con Bitcoin, disparando su cotización

Bolsa & Monedas

El fundador de Tesla y Space X confirmó en el evento online “The B Word” que tiene grandes cantidades de Bitcoin, Ethereum y Dogecoin en su portafolio, lo que disparó el precio de las criptomonedas en sólo minutos.

Luego de la fuerte liquidación de ayer, Bitcoin ya retoma su camino alcista. Nuevamente, a raíz de los últimos comentarios que realizó el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, en el en el evento “The B Word”.

Acompañado del fundador de Twitter, Jack Dorsey, y la fundadora de ARK Invest, Cathie Wood, -ambos "gurús" del mercado criptográfico- el multimillonario confirmó abiertamente que personalmente posee Bitcoin, además de algunas unidades de Ethereum y Dogecoin.

Además, dio a conocer por primera vez que la empresa aeroespacial que dirige, SpaceX, también posee bitcoins. Motivo por el que ni él ni sus compañías tienen pensado vender Bitcoin.

"Para mí, es evidente que deberíamos tomar el conjunto de acciones con mayor probabilidad de hacer que el futuro sea bueno. Bitcoin hará que el futuro sea mejor", afirmó, agregando que -frente a las últimas volatilidades de su precio- él puede enfocarse “en llevar el precio hacia arriba, pero nunca hacerlo caer”.

Tras las declaraciones, Bitcoin saltó sobre 7% ubicándose nuevamente en US$ 31.874, mientras que su par, Ethereum, lo hizo un 9,16% a los US$ 1.968. De igual manera, la criptomoneda favorita de Musk, Dogecoin, se disparó 10,49% para ubicarse en los US$ 0,19.

Con esto, la criptomoneda original del mercado comienza su recuperación, acumulando ganancias de 11% en lo que va del año, pero siendo superada por Ethereum que avanza 171% y Dogecoin con 4.231%, de acuerdo a datos de CoinDesk.

Nuevas sorpresas

En el evento que tenía como propósito debatir sobre el rol de Bitcoin como herramienta para el empoderamiento económico, Musk se refirió a las medidas de Tesla para restringir temporalmente el uso de la criptomoneda como medio de pago, reiterando que, a medida que se torne más cercana a lo renovable, “es muy probable que Tesla retome a bitcoin”.

"Bitcoin con un sistema de segunda capa ciertamente podría escalar a una gran cantidad de transacciones, agregó.

Respecto a esto, Wood afirmó que “Bitcoin será más ecológico que la minería de oro o el sistema financiero tradicional”. Sin embargo, añadió que para ello será necesario generar un aporte mayor en lo que respecta a los inversionistas institucionales y no sólo a la comunidad de retail.

En tanto, durante la conversación, Musk planteó al fundador de Twitter la posibilidad de habilitar los pagos de anuncios de Twitter con criptomonedas, frente a lo que Dorsey respondió que “cualquier forma de pago, que el usuario quiera realizar, debemos tomarla”. Esto, cuando la acción de la red social sube 2,58%.

Regulación

Desde el lunes, los inversionistas han estado pendientes de las declaraciones de la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, quien aseguró que los principales reguladores financieros de EEUU debían acelerar la consideración de nuevas reglas para vigilar las llamadas monedas estables.

Frente a esta situación, el empresario de Tesla aseguró que "el gobierno es solo una corporación en el límite, con el monopolio de la violencia". En cambio, aseguró que "las criptomonedas harán que el futuro sea mejor, lo más probable".