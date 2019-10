Emergentes revierten fuga de capitales en septiembre

Bolsa & Monedas

Datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) mostraron que durante el noveno mes del año entraron US$ 37.700 millones en flujos netos de portafolio, revirtiendo la salida neta de US$ 13.900 millones que se registró en agosto. Del total de septiembre, US$ 27.600 millones fueron destinados a instrumentos de renta fija. Según el IIF, esta marcada recuperación “resalta la naturaleza pendular de los flujos este año”.