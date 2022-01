Enjoy salta más de 13% en bolsa tras anuncio de fusión con Dreams, pero el IPSA transita en negativo

Bolsa & Monedas

El IPSA transitaba el viernes en terreno negativo: pasado el mediodía el selectivo local cae 0,72% y se posiciona en los 4.480,84 puntos. A pesar de ello, el índice bursátil del país podría terminar la semana con ganancias y con una expansión de más de 4%.

En la sesión destaca el alza de Enjoy de 13% en la plaza tras conocerse que llegó a un acuerdo con Dreams para fusionarse. De acuerdo con lo informado por las compañías a la Comisión para el Mercado Financiero, Enjoy será la entidad continuadora y los accionistas de Dreams alcanzarán un 64% de las acciones de la entidad combinada, mientras que los actuales accionistas de Enjoy controlarán el 36% restante.

Otros de los papeles más transados y que resaltan en la jornada son Copec que salta un 0,73% y SQM-A que se expande 0,65%.

En la otra cara de la moneda, las acciones de Banco de Chile y Santander retroceden 1,55% y 2,18% respectivamente. Esto, a pesar que ambas compañías informaron utilidades récord en 2020.

En un reciente informe publicado hoy, en Inversiones Security puntualizaron que para las acciones bancarias "se mantienen elevados niveles de incertidumbre en la normalización de la calidad de la cartera, el costo por riesgo y los márgenes de interés".

Panorama en Estados Unidos

Wall Street al final no puede dejar los números rojos a pesar tras la publicación de resultados corporativos con los reportes de BlackRock, JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo que no dejaron satisfechos a los agentes. Se añaden decepcionantes datos macroeconómicos de Estados Unidos.

Con este telón de fondo, el Dow Jones retroce 0,72% y el S&P 500 desciende 0,62%. La excepción es el Nasdaq que gana ligeramente 0,16%.

Desde Well Fargo Advisors explicaron que "los inversionistas examinan los recuentos de ganancias del cuarto trimestre de algunos de los bancos más grandes de EE. UU. Los datos decepcionantes sobre el gasto de los consumidores también están generando viento en contra, ya que las ventas minoristas nacionales cayeron un 1,9% en diciembre, su mayor caída en 10 meses".

JPMorgan Chase cae tras un 5,4% después de informar una desaceleración del 14% en las ganancias del cuarto trimestre en medio de una caída en los ingresos comerciales y un crecimiento moderado de los préstamos.

Citigroup está perdiendo un 2% después de revelar una caída del 26% en los ingresos netos.

Mientras tanto, BlackRock está retrocediendo un 2,7% después de no cumplir con las expectativas de ingresos de los analistas a pesar de que los activos bajo administración superan un récord de US$ 10 billones.

La excepción es Wells Fargo que sube 4,2% después informó que sus ganancias se incrementaron un 86% en los último trimestre de 2021.

Por el frente de los datos macroeconómicos, los precios de importación cayeron inesperadamente un 0,2% en diciembre, por debajo del aumento previsto del 0,2% y desacelerándose desde el aumento del 0,7% de noviembre. Por otra parte, una lectura preliminar del indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan disminuyó más de lo esperado a 68,8 en enero desde la lectura de 70,6 del mes pasado.

Ante las expectativas de una pronta subida de las tasas por parte de la Fed, ha provocado que algunos inversionistas vendan los bonos del Tesoro. Hoy los bonos del Tesoro se están debilitando, con el rendimiento de la nota a 10 años saltando cinco puntos básicos a 1,75%.

Con los movimientos de ayer en Wall Street que terminó con números rojos, los promedios de los índices principales están en territorio negativo durante la semana. El Dow Jones y el S&P 500 van camino de su segunda semana consecutiva con pérdidas, mientras que el Nasdaq se encamina a su tercera semana de retroceso.

Panorama en Europa y Asia

El escenario en Europa tampoco fue alentador. Las principales plazas europeas operaron con números rojos: el Euro Stoxx 50 cayó 1,08%, el FTSE 100 de Londres descendió 0,30%, el DAX de Frankfurt retrocedió 1,02%, el CAC 40 de París perdió 0,85% y el IBEX 35 de Madrid resbaló 0,23%.

El giro bajista con el opera Wall Street y débil desempeño de Asia afectaron el rendimiento de las acciones del Viejo Continente, provocando las dudas en los inversionistas europeos sobre cómo las presiones inflacionarias, un mercado laboral ajustado en EEUU y el aumento de los salarios influyen en el cronograma de la Fed para aumentar las tasas.

La nominada como vicepresidenta, Lael Brainard, ha dado por sentado que el nuevo ciclo de subidas de tasas comenzará de manera inminente, en marzo, y otro gobernador como Christopher Waller ha llegado a comentar que será necesaria una rápida serie de cuatro o cinco subidas de tipos para atajar la presiones inflacionistas.

Estas presiones borraron la barrera de los 16.000 puntos en el DAX alemán, ya que ante un cambio rápido de la política monetaria generaría cambios en los apetitos de riesgo dentro de los portafolios.

Los commodities también han sentido estos cambios que se avecinan. El petróleo retoma su cotización y por el momento el Brent -de referencia europea- llega a los US$ 85 y el West Texax -de referencia estadounidense- cotiza en los US$ 83. Mientras que el oro ha logrado ampliar su colchón por encima de la barrera de los US$ 1.800 la onza.

Por el lado de las divisas, los últimos mensajes lanzados desde la Reserva Federal de EEUU han enfriado las caídas que había encadenado desde el martes el dólar. El euro pone freno a su escalada en el nivel de los US$ 1,14, y la libra esterlina pasa a sufrir para conservar el umbral de los US$ 1,37.

Asia no fue indiferente a la mala sesión del jueves en Wall Street y el Nikkei de Tokio cayó 1,28%, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0,19% y el CSI 300 de China continental descendió 0,82%.