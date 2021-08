ETF de futuros de Bitcoin: la nueva alternativa que podría aprobar la SEC de EEUU

Bolsa & Monedas

Invesco y ProShares fueron las primeras compañías en presentar ante el regulador una propuesta de fondo basada en Bitcoin, pero que no invierta directamente en la criptomoneda.

Esta semana ha sido vital para el mercado criptográfico. Sobre todo, luego de que el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés), Gary Gensler, dijo que sería "neutral" a los fondos cotizados en bolsa (ETF, su sigla en inglés) basados en futuros de Bitcoins.

"Espero con interés la revisión del personal de tales presentaciones, especialmente si se limitan a estos futuros de Bitcoins negociados por el Chicago Mercantile Exchange (CME)", dijo el martes en el Foro de valores de Aspen.

Situación que las compañías financieras no pudieron ignorar, ante la posibilidad de que finalmente el regulador estadounidense apruebe un ETF ligado a la principal criptomoneda del mercado.

A pocos días del anuncio, Invesco presentó ante el regulador el "Bitcoin Strategy ETF" que pretende asignar "todos o casi todos sus activos" en futuros y productos negociado en bolsa (ETP, su sigla en inglés) de Bitcoin, así como en fideicomisos de inversión privados.

"La garantía está diseñada para proporcionar liquidez, servir como margen o garantizar de otro modo las inversiones de la filial en futuros de Bitcoin", señaló la compañía en un informe.

En la misma línea, ProShares presentó ante la SEC el “ETF ProShares Bitcoin Strategy”, el cual -al igual que el de Invesco- se gestionaría activamente e invertiría en contratos de futuros de Bitcoin negociados en el CME.

Ambos fondos podrían invertir en ETF extranjeros como el “Purpose Investments” canadiense o en papeles que de alguna forma se relacionen a Bitcoin. Esto, sin invertir directamente en la criptomoneda.

Efecto en el mercado

Con esto, Invesco y ProShares se han sumado a la larga lista de ETF de criptomonedas que esperan recibir la aprobación de la SEC. La cual ha seguido retrasando sus decisiones en torno al tema para revisar "más propuestas" .

No obstante, tras la intervención de Gensler, los inversionistas de criptomonedas se han mostrado más optimistas, a la espera de que este año se concrete finalmente la llegada de un ETF de Bitcoin.

Así, el Bitcoin logró romper el nivel de soporte y ubicarse nuevamente en los US$ 42.778. Igualmente, otras criptomonedas se han acoplado al alza: Ether sube 3% a US$ 2.852, Cardano lo hace 2% a US$ 1,40 y Dogecoin gana 2,5% para ubicarse en US$ 0,204.