Euforia bursátil crea récord de millonarios con más de US$ 100.000 millones

Gracias al rally, se sumó el empresario francés Bernard Arnault, propietario de LVMH.

El magnate del lujo francés, Bernard Arnault, se convirtió en "centimilmillonario" el lunes después de que los resultados prometedores de que informes de vacunas para el covid-19 provocasen el rally de las bolsas mundiales, incluido el título de LVMH, de Arnault.

El empresario francés se suma a Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg y Elon Musk para formar parte de este exclusivo club. Es la primera vez que cinco personas cuentan con fortunas que superan los US$ 100.000 millones respectivamente, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, un ranking diario de riqueza. En general, el grupo sumó ayer US$ 68.000 millones a su fortuna colectiva.

A pesar de todas las convulsiones y crisis, 2020 ha sido un año excepcional para los más ricos del mundo. Las 500 personas de las que el índice hace seguimiento han sumado US$ 1,2 billones en riqueza desde enero, un incremento del 21% ayudado por el avance de los mercados bursátiles, la amplia liquidez y la posibilidad de capitalizar valoraciones deprimidas.

Los que ocupan los primeros puestos del índice ejemplifican el ritmo vertiginoso de las ganancias de riqueza entre los más ricos del mundo. Hace dos años, solo había un centimilmillonario en el planeta: el fundador de Amazon.com Inc., Bezos, quien ahora tiene una fortuna de prácticamente US$ 200.000 millones pese a un divorcio que lo llevó a ceder millones de acciones de la tecnológica a su exesposa, MacKenzie Scott.

"Esto no es un hito que celebrar, sino más bien un reflejo preocupante de un sistema económico global roto", dijo el director del Programa sobre Desigualdad y el Bien Común del Instituto de Estudios Políticos, Chuck Collins, a Bloomberg.

Ortega y Yuan

El mayor ganador del índice Bloomberg el lunes fue el magnate español Amancio Ortega, fundador de la matriz de Zara, Inditex SA. Su patrimonio neto se disparó en US$ 7.600 millones, ya que los inversores vieron la posibilidad de un eventual retorno a las tiendas físicas. La fortuna de Ortega, que en el pasado fue la segunda persona más rica del mundo, se vio particularmente afectada por la pandemia. El rally del lunes borró casi la mitad de sus pérdidas de este año.

No todos los multimillonarios del mundo tuvieron un día positivo. Aquellos con fortunas vinculadas a compañías que prosperaron durante los trastornos de la pandemia registraron una caída de su patrimonio neto a medida que los mercados sopesaban un futuro a corto plazo que no dependía tanto de las videoconferencias y el entretenimiento en el hogar.

La riqueza del líder ejecutivo de Zoom Video Communications Inc., Eric Yuan, se desplomó un 20%, o US$ 5.100 millones, por la caída en bolsa de la compañía. El fundador de Peloton Interactive Inc., John Foley, quien se convirtió en multimillonario este año por el salto en bolsa de las acciones de la compañía de entrenamiento físico en el hogar, perdió US$ 300 millones.