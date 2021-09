Evergrande sigue golpeando a los mercados mientras crecen las dudas sobre el pago de sus deudas

Bolsa & Monedas

La mirada de los inversionistas está puesta en si la compañía mañana podrá cancelar los US$ 84 millones en intereses del bono con vencimiento en 2022.

A medida que se acerca el día para que el gigante inmobiliario chino Evergrande enfrente el pago de los intereses de un bono que vence en 2022, su acción continúa en terreno negativo. Mañana vence el plazo para que la compañía pague US$ 84 millones en intereses de la emisión de deuda, mientras que la próxima semana deberá pagar otros US$ 47,5 millones. Esto, mientras mantiene una deuda por más de US$ 300 mil millones.

Los analistas del banco británico Barclays indicaron que “un posible impago de Evergrande podría traducirse en un lastre en el sector inmobiliario”. Sin embargo, destacaron que todavía “está lejos de ser el ‘Lehman’ de China”, refiriéndose a la quiebra del banco Lehman Brothers en 2008, en medio de la crisis financiera.

Así, tras caer el lunes a un mínimo de más de 10 años, la acción de Evergrande ayer moderó sus pérdidas y cerró en la Bolsa de Hong Kong con un retroceso de 0,44%, ubicándose en 2,27 dólares hongkoneses. Con esto, acumula una caída mensual de 47,94%, siendo esta la más alta desde julio.

En tanto, su bono en dólares al 8,25% con vencimiento en 2022 cayó 0,3 centavos a 24,9 centavos, dejándola en un valor de 75% menor desde fines de mayo.

Lo anterior ocurre en un punto crítico de liquidez ad portas de que China regrese de sus días festivos y Hong Kong se tome una jornada de vacaciones.

La economista Sophie Altermatt, y el analista de investigación de renta variable en Asia de Julius Baer, Richard Tang, aseguraron que en el corto plazo el mercado podría verse ligeramente más impactado por los inversionistas pesimistas del exterior.

“Los extranjeros tienen una visión mucho más negativa sobre el impacto en la economía china que los inversionistas chinos locales. A los primeros les preocupa que esto pueda resultar en otro ‘Lehman’, con lo que no estamos de acuerdo. Los otros confían en que los políticos chinos probablemente intervendrán a tiempo para evitar daños sustanciales”, explicaron.

Efecto en otros mercados

Ha sido tanto el protagonismo de Evergrande durante los últimos días que la incertidumbre de los inversionistas por el reciente comentario de S&P Global Ratings de que la empresa está al borde del incumplimiento, se ha expandido al resto de las bolsas globales.

Eso sí, ayer en Wall Street el Dow Jones había iniciado la sesión al alza, pero luego volvió a terreno negativo con una caída de 0,15%. Mientras que el S&P 500 cerró con un retroceso de 0,10% en los 4.353. Asimismo, el Nasdaq avanzó 0,22% hasta los 14.746 puntos.

Por el lado de los commodities, el cobre continúa en mínimos de marzo con caídas de 0,10% en sus contratos futuros, ubicándose en los US$ 4,11 la libra, según Bloomberg.

“En términos de efectos de contagio fundamentales, esperaríamos que los bancos y las aseguradoras se vean afectados a través de los canales financieros, teniendo en cuenta su exposición crediticia e inversora a los promotores inmobiliarios chinos. Los efectos de una posible desaceleración en el mercado inmobiliario debido a la caída de las ventas de viviendas y la disminución de las actividades de construcción afectarán a los proveedores, incluida la construcción y los productos básicos”, agregaron desde Julius Baer.