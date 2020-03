Expansión del coronavirus genera fuerte impacto en los mercados

Bolsa & Monedas

El temor y la incertidumbre sobre la expansión de la enfermedad inquietaron a los inversionistas de todas las bolsas, que se aferran una intervención del BCE.

Ayer fue otro mal día para estar en una mesa de dinero. Los últimos acontecimientos en la expansión global del coronavirus Covid-19, que incluye restricciones de viajes en Estados Unidos y la declaración del virus como una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tuvo a las principales bolsas del mundo una vez más contra las cuerdas.

Ni siquiera el anuncio de que la Reserva Federal de Estados Unidos inyectará una billonaria dosis de liquidez en los mercados contuvo el nerviosismo que se apoderó de los mercados.

La Fed ofrecerá US$ 500 mil millones en préstamos a tres meses de manera inmediata, otros US$ 500 mil millones a partir de hoy y préstamos a un mes por US$ 500 mil millones que se liquidarán el mismo día.

Así, el Dow Jones industrial cedió ayer 9,99%, el S&P 500 perdió un 9,51% y el Nasdaq compuesto se contrajo un 9,43%.

Ese fue el segundo peor día en la historia para las acciones norteamericanas, sólo superado por el “crash” de 1987, cuando los índices se derrumbaron más de 20%.

Esto llevó al índice de volatilidad VIX –conocido como el “índice del miedo”– a elevarse 40%, alcanzando los 75,47 puntos, a cinco unidades de superar su máximo histórico, en el punto álgido de la crisis subprime.

La ola de ventas pasó por todos los continentes luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la prohibición de viajar desde Europa a EEUU por 30 días, sumado a la decepción que generó los estímulos del Banco Central Europeo que no redujo la tasa de interés. Por ello, las mayores plazas bursátiles de Europa cayeron más de 10%, lideradas por una contracción de casi 17% en la bolsa de Milán.

Asia, por su parte, tuvo un mejor desempeño que los demás mercados. Japón lideró las bajas cerrando con una caída de 4,41% en el Nikkei, mientras que Hong Kong vio el Hang Seng perdió 3,66% y en China el CSI 300 cedió 1,92%.

Golpe a Sao Paulo

América Latina no quedó exenta de la dura jornada bursátil, con los mayores índices cerrando la sesión en rojo, en especial la brasileña.

El índice referente Bovespa se contrajo 14,78% , con los 73 papeles que componen su nómina perdiendo terreno. Eso sí, las mayores caídas se dieron en títulos ligados a los viajes, con las tres mayores bajas en las aerolíneas Gol y Azul, que cayeron 36,29% y 32,89% . Otros papeles que registraron fuertes caídas fueron la agencia de viajes CVC Brasil (-29,11%), la reaseguradora IRB Brasil Resseguros (-27,98%) y el banco BTG Pactual (-26,86%).

Chile se sumó a las pérdidas bursátiles, con una baja de 6,33% del IPSA, que lo dejó en 3.727,60 puntos, su menor nivel en más de cuatro años. Esta caída se vio protagonizada por una fuerte baja de las acciones de Latam Airlines (ver nota de la página 6).

Riesgo país en la región salta en marzo

En medio de la expansión global del Covid-19, el riesgo país de las mayores economías de América Latina ha ido aumentando vertiginosamente.

En lo que va de marzo, Argentina ha sido el país más perjudicado. Su CDS (swaps de default de crédito, por su sigla en inglés) a cinco años en dólares aumentó 258% desde el cierre de febrero, más que duplicándose en menos de dos semanas y alcanzando los 175,59 puntos porcentuales.

Mientras que el CDS de Brasil ha registrado un aumento de 139,29% en lo que va de marzo, ubicándose en 315,80 puntos base y el mismo instrumento de México ha aumentado un 144,55% hasta los 254,70 puntos base.