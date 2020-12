Experta en derechos del consumidor: “Indicación Bianchi” favorece a los grandes bancos

Bolsa & Monedas

La abogada plantea que la medida es discriminatoria porque las personas de rentas más bajas -que acuden al retail financiero- serán las más afectadas.

Aún no hay fecha de cuándo la Sala de la Cámara de Diputados votará las modificaciones que hizo el Senado al proyecto de ley proconsumidor, paquete de medidas que incluye la “indicación Bianchi”, que prohíbe que el proveedor de servicios financieros restrinja o condicione la aplicación de descuentos adicionales a un medio de pago exclusivo.

Si bien las comisiones de Economía de ambas corporaciones rechazaron las indicaciones propuestas por el diputado Karim Bianchi y su padre, el senador Carlos Bianchi, éstas lograron avanzar tras ser aprobadas en la Sala.

La indicación establece que “el proveedor de productos o servicios financieros no podrá restringir o condicionar que la aplicación de descuentos adicionales al precio de los productos, se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor”.

Quien también encendió las alertas fue la abogada externa de la Conadecus, Jimena Orrego. La abogada experta en derechos del consumidor y que ha liderado varias acciones legales en la protección de los clientes, critica la propuesta de Bianchi.

“El tema del sobreendeudamiento no pasa por eliminar los descuentos. Por el contrario, la gente no va a dejar de usar las tarjetas de las casas comerciales, supermercados, farmacias, por el hecho de eliminarse los descuentos, porque hay una forma de vida que se basa en usar este tipo de tarjetas”, sostiene.

La discriminación

Orrego señala que tal como está planteada la indicación genera una discriminación arbitraria: “Las tarjetas de crédito de banco siguen teniendo la posibilidad de asociarse con alguna tienda, con restaurantes, líneas aéreas y seguir haciendo todos los descuentos y beneficios que estas tarjetas de crédito con rentas más modestas no pueden hacer”.

Considera que “los dos grandes beneficiarios son los dos bancos más grandes que es Santander y Banco de Chile. Ellos son los dos grandes beneficiarios con esta política porque ellos sí podrán seguir haciendo los descuentos con cualquier tipo de establecimiento comercial”.

La abogada dice: “me parece discriminatoria, no con respecto de la banca con el retail porque es no es mi tema, sino que me parece discriminatoria con respecto a las personas que ocupan las tarjetas. Es discriminatoria porque los más pobres que pueden acceder a las tarjetas del retail. A ellos no se podrán hacer descuentos, pero a los consumidores que tienen más dinero sí se les podrá hacer, y eso es un contrasentido”.