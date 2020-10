Falabella y Cencosud, las preferidas de las AFP a la hora de vender acciones en septiembre

Bolsa & Monedas

En un mes marcado por el reacomodo de las carteras de inversión de los fondos previsionales, las administradoras locales enajenaron US$ 7,6 millones en total.

La primavera no fue lo único que trajo septiembre este año. Luego de tener que rotar sus portafolios para poder pagar los retiros del 10% de los fondos de pensiones, el noveno mes del año estuvo marcado por los reacomodos de portafolios. Y en ese cambio, las AFP salieron a vender acciones locales.

Datos de BICE Inversiones muestran que las siete administradoras de fondos de pensiones enajenaron US$ 7,6 millones netos en papeles nacionales. Esto disminuyó su exposición a la renta variable chilena en 23 puntos base, cerrando el mes en 6,2% de la cartera total.

Las mayores ventas se dieron en los gigantes del retail Falabella y Cencosud. Las administradoras vendieron US$ 26 millones netos en papeles de la firma ligada a la familia Solari, mientras que las desinversión en títulos del holding de Horst Paulmann llegó a US$ 18,7 millones en ese período.

Banco de Chile también vivió una fuerte venta, con US$ 15,5 millones netos enajenados.

Por el lado de las compras destacaron Enel Americas, donde las administradoras acudieron a comprar US$ 90,3 millones netos en septiembre; Empresas Copec, con US$ 9,4 millones; y Entel, con US$ 6,9 millones.

Por el lado de las inversiones internacionales, las AFP chilenas enajenaron US$ 2.135,9 millones en activos de capitalización a través de fondos de inversión y fondos mutuos el mes pasado.

Las mayores desinversiones, muestran datos de XLC Capital, se dieron en Asia emergente excluyendo China, con una venta de US$ 536,2 millones; bolsas europeas excluyendo España, Alemania y el Reino Unido, con US$ 332,7 millones; y Japón, con US$ 238,3 millones.

Por el contrario, las mayores apuestas netas se dieron en el campo de los activos alternativos, con un flujo neto de US$ 53,8 millones en fondos de private equity –capital privado; es decir, instrumentos de capitalización que no están listados en mercados públicos– y, en el caso de la renta fija, la caja. Esto con la compra neta de US$ 341 millones en vehículos de money market (deuda de muy corto plazo y efectivo).