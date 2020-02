Falta de mujeres inversionistas en startups explicaría baja presencia en emprendimientos

Bolsa & Monedas

Más de un tercio de las emprendedoras experimenta discriminación de género al recaudar capital para sus negocios, según un estudio de HSBC.

Según las estadísticas, invertir en startups es una tendencia marcada para hombres. Según la Asociación Española de Business Angels (AEBAN), sólo el 9% de estas son mujeres. Y en términos de capital de riesgo, el 6% de las trabajadoras con responsabilidades de inversión tiene un puesto senior, cifra que asciende a 13% en el caso del venture capital.

¿Por qué hay tan pocas mujeres invirtiendo en startups? La socia directora de Nexxus Iberia, Maite Ballester, afirma que no existe ningún atributo físico ni psicológico que explique la disparidad, y que "ni siquiera es cierto el tópico de que las mujeres tienen una mayor aversión al riesgo".

Sin embargo, la experta identifica condicionantes sociales y culturales, tales como percibir la ambición como algo negativo, lo que implica que las mujeres se sienten menos incentivadas a perseguir puestos de alta responsabilidad o mejor remunerados.

Además, indica que las jornadas laborales del sector suelen ser especialmente largas, lo que dificulta conciliar diferentes aspectos de sus vidas. Esta situación se condice con los resultados de un estudio publicado por Harvard Business Review, que revela que los ámbitos con mayor presencia masculina dentro del sector financiero coinciden con aquellos que implican un mayor número de horas de trabajo.

Pero aparentemente las políticas de apoyo no son la solución. En Suecia, por ejemplo, se implementan medidas para fomentar la conciliación igualitaria, pero la participación femenina es tan baja como en Estados Unidos.

Por otro lado, la baja presencia de mujeres invirtiendo podría explicar la dificultad que tienen las mismas al momento de financiar sus proyectos empresariales. Así, más de un tercio de las emprendedoras experimenta discriminación de género al recaudar capital para sus negocios, según un estudio de HSBC.

La CEO de JoinUp, Elena Peyro, comenta: "Me he sentado con muchos inversores masculinos y no te comunicas igual, no tenemos la misma sensibilidad. Y eso que me dieron el capital, pero también es cierto que yo he aprendido a ponerme mi careta masculina".

Además, pese a que el 30% de las emprendedoras en España son mujeres, aún tienen un fuerte temor al fracaso a causa de la falta de aceptación cultural y de apoyo social, según el III Índice Mastercard de mujeres emprendedoras.

Para aumentar el porcentaje de inversoras, y en consecuencia el de emprendedoras, las redes de apoyo juegan un papel clave. Por ejemplo, existen asociaciones de inversionistas, foros de networking y mentorías para mujeres.