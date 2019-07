Fondos mutuos apuestan a Cencoshopp

Bolsa & Monedas

Cifras de BICE Inversiones muestran que la apertura en bolsa de Cencosud Shopping ha sido la segunda apuesta más fuerte en lo que va del año de los fondos mutuos. En junio, este segmento de inversionistas realizó compró US$ 52,5 millones en acciones del brazo inmobiliario del holding de Horst Paulmann, superado sólo por la inversión de US$ 82,8 millones en Banco de Chile, en un mes marcado por la disolución de SM-Chile y la distribución de papeles del Chile a sus accionistas. Con esto, Cencoshopp quedó como la segunda mayor compra neta de los últimos 12 meses, según cifras de BICE, por debajo de los US$ 70,6 millones netos que han vertido en el banco controlado por el grupo Luksic y Citibank.