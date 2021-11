Fondos mutuos aumentaron 28% su exposición extranjera

Bolsa & Monedas

El destino con la principal alza fue Estados Unidos, con un incremento de 44%.

No solo los grandes patrimonios chilenos están apostando por inversiones en el extranjero. Los fondos mutuos, instrumentos utilizados principalmente por inversionistas retail o de montos pequeños, reflejan algo similar debido a la incertidumbre local.

El patrimonio de toda la industria chilena de fondos mutuos alcanzó los US$ 65.500 millones ($ 52,39 billones) a septiembre de 2021, según el reporte trimestral de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos.

De ese total, los activos extranjeros alcanzaron US$ 11.800 millones, registrando un crecimiento trimestral de 28%. De esta manera, la exposición global llegó a 18%, lo que implica un avance respecto a septiembre de 2020, cuando era cerca de un 11%.

Por lejos, el principal destino internacional para los fondos mutuos chilenos es Estados Unidos, donde la tenencia llegó a US$ 5.300 millones.

Le siguió China, con US$ 847 millones, y en tercer lugar se ubicó el Reino Unido, con US$ 371 millones.

Dentro de los 10 principales destinos de la industria, el que registró la principal alza correspondió a EEUU, con un incremento de 44% en el trimestre.

Por su parte, el patrimonio invertido en activos chilenos concentra el 82% de los recursos, lo que equivale a US$ 53.700 millones. De ese monto, la tenencia en renta variable nacional se ubicó en torno a US$ 9.400 millones, mientras que los activos administrados en renta fija local fueron US$ 44.300 mil millones.