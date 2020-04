Fondos que apuestan a la volatilidad de los mercados sacan jugosas ganancias

Bolsa & Monedas

Los tres mayores fondos transados en bolsa (ETF) relacionados al índice VIX suman ganancias de más de 180% en lo que va del año, capitalizando así la caída de las bolsas.

En un año marcado por la a turbulencia en los mercados financieros, con la bolsa estadounidense marcando uno de los peores trimestres de su historia, son pocas las apuestas que han generado ganancias a los inversionistas. Pero eso no quiere decir que no existan.

Los fondos de inversión que apuestan a la volatilidad de las plazas bursátiles han capitalizado los efectos de la pandemia del coronavirus en los activos más riesgosos.

Según cifras de la consultora ETFDB, firma especializada en fondos transados en bolsa (ETF), los tres mayores vehículos que le apuestan al alza de la volatilidad, medida a través del índice VIX –que calcular la turbulencia en base a los futuros del benchmark del S&P 500–, han más que duplicado su valor en poco más de tres meses.

El mayor instrumento del segmento es el iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN, que acumula una escalada de 187% en lo que va del año.

Le siguen el fondo indexado VIX Short-Term Futures ETF de ProShares, con un retorno de 186% en ese período, al igual que el fondo Daily Long VIX Short-Term ETN de VelocityShares.

Si bien la volatilidad ha retrocedido en los últimos días, de la mano de señales de avances en el control de la enfermedad en Europa, el llamado "índice del miedo" de Wall Street todavía está lejos de volver a sus niveles de los últimos años.

Actualmente, el indicador se ubica sobre los 40 puntos, superando por amplio margen los puntos álgidos que marcó con los acontecimientos de los últimos años, como el referendo que definió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y las reñidas elecciones estadounidenses en las que triunfó Donald Trump.

El VIX llegó a ubicarse sobre los 66 puntos el 20 de marzo de este año, su nivel más alto desde la crisis financiera global.

La turbulencia en las plazas bursátiles se le atribuye principalmente a la incertidumbre global que ha generado la pandemia del Covid-19, que ya se encuentra en todos los continentes y ha convertido a Estados Unidos en su nuevo epicentro.

Los ETF de volatilidad son instrumentos altamente sofisticados, por lo que no es frecuente que inversionistas los tengan en su cartera. El más grande, de iPath, tiene sólo US$ 842 millones en activos administrados, mientras que los vehículos de ProShares y VelocityShares cuentan con US$ 213 millones y US$ 68 millones, respectivamente.