Fondos que revolucionaron las inversiones en Europa más que duplican sus activos en los últimos cinco años

Bolsa & Monedas

La estructura que cruzó la inversión pasiva con la de fondos europeos cumplió dos décadas este año.

Las últimas décadas han marcado un agresivo crecimiento de las inversiones pasivas, con un continuo aumento de los fondos que, en vez de buscar ganarle al mercado eligiendo activos, ofrecen exposición a los inversionistas en base a indicadores. Y dentro de este segmento, el formato que revolucionó las inversiones en Europa, los UCITS, no ha sido la excepción.

Luego de que la primera directiva de Ucits (Undertakings Collective Investment in Transferable Securities) se adoptara en 1985, la estructuración de los fondos mutuos en el Viejo Continente se estandarizó, lo que permitió la creación de un instrumento que podía “viajar” entre los mercados del bloque.

Eso abrió la puerta para que se crearan los fondos transados en bolsa (ETF) acogidos bajo este formato, uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mercado de los fondos indexados, que este año cumplieron dos décadas.

Este segmento tenía cuatro vehículos con US$ 1.000 millones en recursos en 2020. Diez años después, el monto se elevaba a US$ 281 mil millones, pasando a US$ 438 mil millones en 2015 y cerrando el año pasado en US$ 974 mil millones, según datos de la consultora especializada ETFGI. Esto da una tasa de crecimiento de 122% en los últimos cinco años.

Ventajas

Para Benjamín Souza, director y estratega de renta fija para América Latina de BlackRock, firma que se ha llevado la corona en el mercado de ETF a través de su unidad iShares, un factor clave se que la estructura de estos fondos se hizo con la internacionalización en mente, facilitando los flujos transfronterizos además de la protección de los aportantes.

“Este diseño inicial le da mucha más flexibilidad que las estructuras americanas que fueron diseñadas con un propósito distinto: proteger y facilitar la inversión de los inversionistas de una sola nación”, indica.

Parte importante del encanto de estos vehículos cae en los beneficios tributarios. “Al ser estructuras diseñadas especialmente para flujos transfronterizos pueden ser eficientes desde la perspectiva que no crean fricciones o cargas impositivas adicionales a los inversionistas en Latinoamérica como productos de otras jurisdicciones”, agrega Souza.

Específicamente, los ETF Ucits se diferencian de sus contrapartes estadounidenses en cuanto éstos pueden “acumular” impuestos a la renta –que en EEUU se pagan al menos una vez al año– y cuando inversionistas extranjeros los pagan, no existe la retención que sí ocurre con fondos estadounidenses, explica Deborah Fuhr, socia ejecutiva de ETFGI.

América Latina

Desde BlackRock destacan que el año pasado se vio un fuerte incremento en la compra de este tipo de fondo por parte de inversionistas latinoamericanos, aumentando de US$ 17 mil millones a US$ 27.900 millones entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019. “En Latinoamérica, la tasa de adopción ha sido particularmente fuerte”, indica el ejecutivo.

En Chile, los mayores inversionistas, los fondos de pensiones, todavía tienen una baja exposición a los ETF Ucits en particular, y los vehículos indexados en general. De los US$ 83.631,9 millones que tienen estos vehículos en inversiones extranjeras, sólo un 12,7% corresponde a fondos representativos de índices. Y de ese monto, de US$ 10.640 millones, sólo US$ 158 millones corresponden a ETF Ucits, según datos de la Superintendencia de Pensiones a mayo de este año.