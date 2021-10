Frontal Trust crece en EEUU: se convierte en operador residencial y lanza fondo ligado a la salud

Bolsa & Monedas

La AGF chilena está lanzando su propia compañía de property management.Su oferta de fondos en ese país llega a cuatro vehículos, con un total de US$ 200 millones en activos bajo administración.

La gestora chilena de fondos Frontal Trust cerrará este año con US$ 200 millones en activos administrados en Estados Unidos y para 2022 su proyección de crecimiento en ese país es de al menos 50%, esto es, administrar entre US$ 300 millones a US$ 350 millones.

Actualmente, la firma ligada a Andrés Echeverría está dando dos pasos importantes para profundizar su negocio en EEUU: acaban de convertirse en operadores inmobiliarios de renta residencial en ese país, lanzando su propia compañía de property management.

Lo anterior implica que Frontal Trust ahora será es sujeto de crédito en EEUU, por lo tanto, podrá buscar directamente las propiedades, negociarlas con los dueños y los bancos, adquirirlas y administrarlas.

“Tradicionalmente los fondos extranjeros de renta residencial en EEUU entraban asociándose a un operador inmobiliario local”, cuenta desde Miami, el managing partner de Frontal Trust en EEUU, Luis Felipe San Martín. Al poder operar y administrar sus propios activos, la gestora ofrecerá “una capa menos de cobros a los clientes”, señala.

Según San Martín, aparte de las comisiones que cobran usualmente las AGF por los fondos de renta residencial -de entre 1% y 2% anual-, los operadores inmobiliarios cobran entre 3,5% y 10% de las rentas, un 0,5% y 1,5% de comisión de asset management y un cobro por éxito que usualmente es de 20% por sobre una rentabilidad determinada.

De esta manera, Frontal Trust gestionará las 125 casas, en Homestead, en el estado de Florida, que componen la cartera de su fondo de renta residencial en EEUU, el tercero que tienen en ese país. El patrimonio del vehículo alcanza los US$ 22 millones y su retorno estimado es de entre 10% y 12% anual en dólares por cinco años.

Eso sí, el ejecutivo aclara que “no siempre es malo tener un operador inmobiliario externo”. A su juicio, vale la pena en el caso de los activos inmobiliarios que requieren conocimiento más específico que el negocio residencial, como por ejemplo, en los sectores de logística o de retail.

De hecho, la gestora trabaja con dos operadores estadounidenses en sus fondos de renta de oficinas, que tienen un patrimonio de US$ 120 millones, y de deuda privada con garantía inmobiliaria, que gestiona unos US$ 45 millones.

Sector salud

El segundo paso que está dando Frontal Trust en EEUU es el lanzamiento en esta semana de su cuarto fondo en ese país, dedicado a la renta inmobiliaria enfocado en el sector salud.

El instrumento recaudará cerca de US$ 25 millones para adquirir unos US$ 75 millones en propiedades ligadas al sector de la salud y operará en modalidad “triple net”. Esto significa que cada activo tendrá un único arrendatario que se compromete en el contrato a hacerse responsable de los gastos por mantención, seguros y contribuciones.

La rentabilidad esperada para el vehículo es de 12% anual neto para el inversionista y un dividendo anual de entre 4% y 6%.