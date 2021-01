GameStop: la revuelta de los “traders aficionados” que está sacudiendo a Wall Street

Bolsa & Monedas

Los usuarios del foro digital Reddit lanzaron una campaña que en pocos días disparó las acciones de la cadena de videojuegos en cerca de 400%, provocando masivas pérdidas para los grandes inversionistas que estaban apostando a su quiebra.

Las acciones de GameStop, que hasta hace poco estaba al borde de la quiebra, se dispararon esta semana, catapultando el valor en bolsa de la cadena minorista estadounidense de videojuegos en cerca de 400%, luego de que un grupo de traders aficionados lanzaran una campaña a través de la red social Reddit. El responsable fue WallStreetBets (WSB), un foro de conversaciones en el sitio de Internet que tiene más de 2,9 millones de usuarios dedicado a las apuestas en bolsa.

La ola de compras multiplicó el valor de las acciones de GameStop desde US$ 65 el 22 de enero a US$ 330 actualmente, elevando su capitalización bursátil a US$ 10 mil millones.

El salto ha causado una gran conmoción y preocupa a los inversionistas tradicionales como Michael Burry, que aseguran que "es antinatural, loco y peligroso”.

Desastre para los "bajistas"

Las acciones de GameStop acumulaban casi cuatro años de caídas consecutivas. Sin embargo, fue con la llegada del Covid-19 y el confinamiento cuando enfrentó sus peores cifras. En marzo el valor de sus acciones colapsó a un mínimo histórico de US$ 3,5.

Seis meses después, la compañía logró repuntar un poco tras una inyección de capital y la llegada de Ryan Cohen, fundador de Chewy, al equipo administrativo, pero el riesgo de quiebra seguía presente.

Pero fue el apoyo de Elon Musk, el fundador de Tesla y CEO de SpaceX, a través de su cuenta de Twitter, lo que impulso a que miles de personas se sumaran a la iniciativa de WSB.

La campaña ha sido una bendición para GameStop, pero está desatando el caos entre los inversionistas tradicionales, especialmente los que tenían posiciones bajistas en la cadena, que en un solo día registraron pérdidas por US$ 1.600 millones en sus operaciones de ventas cortas.

Andrew Left de Citron Research, uno de los bajistas de GameStop más conocidos de Wall Street, comunicó a través de un video que ya no haría más comentarios sobre las acciones, argumentando que pronto volverán a caer en picada a US$ 20. “Los números no mienten, las personas mienten”, agregó.

Asimismo, Melvin Capital, otro de los grandes inversionistas que estaban apostando contra GameStop, decidió cerrar sus ventas cortas tras sufrir una caída de 30% en sus posiciones.

Luego de este anuncio, la compañía recibió una inyección de casi US$ 3 mil millones por parte de Citadel y Point72.

Señales de burbuja

Tras el repunte de GameStop, los inversionistas de operaciones diarias de Reddit han comenzado a trabajar en la recuperación financiera de otras empresas como BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Macy's y AMC, esperando que se repita el “milagro” en Wall Street.

Para los observadores del mercado, sin embargo, el ataque de los inversionistas aficionados o “day traders”, operadores que abren y cierran posiciones en el mismo día apostando a desequilibrios de oferta y demanda en el mercado, podría ser una nueva señal de que se está forman una burbuja en las bolsas.