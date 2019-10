Gigante saudita Aramco refuerza expectativas de IPO con el petróleo sobre US$ 50 y bonos a la baja

Bolsa & Monedas

La apertura en bolsa de la petrolera estatal podría estar “más cerca de lo que puedan imaginar”, dijo su presidente.

No sería la primera vez que las autoridades petroleras de Arabia Saudita dejan a los inversionistas globales con las ganas de ver la histórica apertura en bolsa de Aramco, la petrolera estatal del país. Pero según el presidente de la compañía, esta vez sí debutará con una IPO (oferta pública inicial, por sus siglas en inglés).

Ayer, el máximo ejecutivo de Aramco, Yasir Al-Rumayyan, dijo que los planes de la compañía de debutar en bolsa avanzan "suave y rápidamente" y que la operación "está más cerca de lo que puedan imaginar".

La compañía anunció su interés en abrir parte de su propiedad al mercado hace más de dos años, levantando mucho entusiasmo entre los inversionistas, dado que se perfila como la mayor apertura bursátil en la historia.

Según Bloomberg, el directorio de la compañía planea reunirse este jueves con sus asesores financieros y apuntan a una IPO próxima a noviembre. En esa línea, la agencia de noticias indicó que se podría vender en torno a un 2% de la gigante estatal, con lo que podría recaudar cerca de US$ 40 mil millones y dejar a la firma valorizada en al menos US$ 2 billones (millones de millones).

Después de un ataque en sus instalaciones a mediados de septiembre, que subió las tensiones en el Medio Oriente –y disparó el precio del petróleo–, la compañía señaló que no pondría freno a sus planes bursátiles.

Es más, según Bloomberg, ejecutivos de la petrolera se reunieron con algunos gigantes asiáticos del sector, como Petroliam Nasional Bhd, de Malasia, y Sinopec Group, de China, en busca de su participación de la operación, además de fondo soberanos.

Petróleo y bonos

Después del empujón que vivieron los precios del crudo tras el ataque a instalaciones de Aramco, las cotizaciones se han ido entibiando. Desde ese momento, el precio del barril de WTI ha caído 15,10% hasta los US$ 53,57, mientras que el Brent europeo ha cedido 14,22% en ese mismo período, ubicándose al cierre de ayer en los US$ 59,46.

En los tres años que Arambo lleva evaluando su debut en el mercado accionario, la cotización del crudo ha tenido altibajos. Después de caer agresivamente a finales de 2014 y encontrar un mínimo en los US$ 26,19 en noviembre de 2016, el precio del barril de WTI fue subiendo hasta superar los US$ 77 en junio del año pasado. Después, una nueva caída dejó la cotización bajo US$ 45 por barril a finales de diciembre.

Este año, el barril de combustible fósil acumula una ganancia de casi 19%, con el techo sobre los US$ 66, a fines de abril.

Con miras a una IPO, si bien la bolsa saudita de Riad no ha tenido un buen desempeño en 2019, con el índice general Tadawul All Share sumando una pérdida de 6% desde el cierre de 2018, la dinámica del mercado de bonos deja a Aramco bien parado.

El rendimiento de los papeles de corto plazo, con vencimiento a 2022, ha caído casi 70 puntos base desde el 20 desde el peak que marcaron a finales de abril hasta el 2,31%, mientras que los títulos a 2049 han bajado 74 puntos base hasta 3,93% en ese mismo período.