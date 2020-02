Glamour de los Oscar no inspira a acciones de gigantes de la entretención, excepto Netflix

Bolsa & Monedas

La plataforma de streaming tiene una sólida cartera de series y películas, según JPMorgan. En las casas de apuestas ven como ganadora a “1917”.

Este fin de semana se entrega la estatuilla más famosa de la industria del cine, con siete estudios repartiéndose los catorce filmes nominados a los cuatro principales categorías: mejor película, mejor actor, mejor actriz y mejor dirección.

Pero el glamour de los Oscar no ha logrado traducirse a las acciones ligadas a los mayores estudios cinematográficos, que suman pérdidas desde que se anunciaron las nominaciones al premio el 13 de enero de este año. La excepción es Netflix, cuyos resultados han impulsado una sólida apreciación en el último mes.

Las acciones de la compañía que revolucionó el consumo de contenido audiovisual por streaming se han apreciado más de 11% desde que se anunciaron las nominaciones, y es el estudio con más nominaciones al Oscar, si se consideran todas las categorías. Entre los premios más apetecidos, tiene nominaciones para “Historia de un matrimonio”, “El irlandés” y “Los dos papas”.

JPMorgan apuesta por Netflix

El secreto detrás del buen desempeño de la acción está relacionado tanto en sus resultados corporativos, como en los de su competidor, Disney, que ha estado impulsando la plataforma de streaming Disney+, que si bien ha tenido un buen desempeño, por ahora está lejos de destronar al líder de este negocio.

En particular, sobre el contenido, desde el mercado ven una dinámica positiva para la primera mitad de este año.

Considerando las tres películas que compiten en las principales categorías de los Oscar, sumado a apuestas en series como “The Witcher”, la segunda temporada de “You” y el drama de época “The Crown”, JPMorgan señala sobre Netflix que su “parrilla de contenido es fuerte y más balanceada que hace un año”.

Otras grandes del entretenimiento no han tenido semanas positivas. Desde el anuncio de las nominaciones, la coreana CJ Corp –controladora de CJ Entertainment, distribuidora de “Parásitos”–, Disney y Lionsgate –distribuidora de Bombshell, con la que la actriz Charlize Theron logró una nominaciónen su segmento– han caído más de 1% en bolsa, mientras que Comcast, dueña de Universal Studios, y AT&T, matriz de Warner Bros., suman contracciones más leves en ese período. En tanto, la japonesa Sony Corporation, matriz de Sony Pictures, ha avanzado sólo 0,06%.

Resultados corporativos

De todos modos, cabe destacar que el grueso de estos estudios son parte de grandes holdings, donde los ingresos por producción y distribución de películas representa un porcentaje menor del total de sus ventas. Este es el caso de Focus Features –distribuidora de “Harriet”, la biopic por la que Cynthia Erivo fue nominada como mejor actriz– y Universal, que pertenecen a la gigante de las telecomunicaciones Comcast, o Time Warner, que fue adquirida por AT&T en una adquisición finalizada a mediados de 2018.

De todos modos, en el desagregado de los estados financieros, los resultados son dispares.

Cifras agregadas de Bloomberg muestran que algunas firmas han visto retroceder paulatinamente sus ingresos por producción de proyectos audiovisuales, como es el caso de Lionsgate y NBC Universal, que ha visto caídas en los últimos años, mientras que otros han ido aumentando sus ventas a nivel de producción de estudio, como por ejemplo, Disney y Netflix. Esta última mide el crecimiento de sus ingresos por streaming, tanto nacional como internacional, ha visto un crecimiento sostenido trimestre a trimestre.

Con todo, los mayores avances para este segmento en el cuarto trimestre de 2019 fueron de Disney, cuyo segmento de “studio entertainment” saltó de US$ 1.824 millones en el último cuarto de 2018 a US$ 3.764 millones en el mismo período el año pasado. Netflix, por su parte, aumentó sus ingresos por streaming en un 31,6% interanual, alcanzando los US$ 5.399 millones entre septiembre y diciembre de 2019.

Casas de apuestas

Otro mercado que se mueve al son de la alfombra roja de los Oscar son las apuestas a través de las casas de apuestas online.

Hace semanas, los capitales se inclinaban por películas como “Joker” y “Once upon a time in Hollywood”, pero hace unos días la favorita indiscutida de los apostadores es la película de guerra “1917”, dirigida por Sam Mendes. Esto, según información de algunas de las plataformas de apuestas online más importantes, como DraftKings, Paddy Power, William Hill y PointsBet.

En preferencias le siguen la sorpresa surcoreana “Parásitos”, del director Bong Joon-ho.

Por el contrario, las probabilidades en estos cuatro sitios de apuestas están en contra de “Historia de un matrimonio”, “Mujercitas” y “Ford v Ferrari”.