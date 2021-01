Goldman Sachs le baja el sueldo a su CEO por escándalo de corrupción en Malasia

Bolsa & Monedas

El pago anual del máximo ejecutivo del banco en 2020, David Solomon, quedó por debajo de los CEO de JP Morgan y Morgan Stanley.

El banco de inversión de Wall Street, Goldman Sachs, concretó la reducción del pago anual del sueldo al CEO de la compañía, David Solomon, a US$ 17,5 millones. La entidad le rebajó cerca de un 36% del sueldo anual, teniendo que devolver US$ 10 millones como sanción al verse involucrada la firma en un escándalo de corrupción en Malasia.

El caso se denominó "1MDB", en el cual la unidad de Goldman Sachs en el país asiático se declaró culpable por violar las normas antisoborno de Estados Unidos. Por ello, el banco acordó pagar casi US$ 3.000 millones. De este monto, cerca de US$ 1.300 millones irán al Departamento de Justicia de EEUU, siendo la mayor multa pagada por un caso de corrupción en la historia del país norteamericano.

De acuerdo a los antecedentes, el escándalo arrancó cuando el Departamento de Justicia de EEUU acusó que Goldman Sachs vendió bonos que organizó y suscribió para el fondo soberano de Malasia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), en 2012 y 2013, de manera ilegal.

Goldman Sachs organizó tres grandes ofertas de bonos para el fondo 1MDB, que recaudó un total de US$ 6.500 millones, obteniendo ganancias por la transacción de US $ 600 millones. Exbanqueros de la firma fueron acusados ​​de pagar más US$ 1.000 millones en sobornos a funcionarios del gobierno malayo para quedarse con la transacción.

Desde este fondo, familiares y cercanos al exprimer ministro de Malasia, Najib Razak, robaron US$ 2.700 millones, dineros que incluso llegaron a parar en la producción de la película "El lobo de Wall Street".

No obstante, Solomon y otros importantes ejecutivos de Goldman Sachs no estuvieron involucrados directamente en el caso en el momento en que la empresa organizó las transacciones de bonos de 1MDB según las indagaciones, pero se consideró "como una falla institucional, inconsistente con la alta expectativas que se tiene para la empresa".

Tras concretarse la sanción en EEUU, Solomon dijo en un comunicado de prensa el 22 de octubre del año pasado que "cuando un colega viola a sabiendas una política de la empresa o, mucho peor, la ley, nosotros, como empresa, tenemos que aceptar la responsabilidad y reconocer el fracaso más amplio que el comportamiento individual representa para nuestra compañía".

Agregó que "este hecho no me exime a mí ni a nadie más en la firma de nuestra responsabilidad" sobre la realidad de los hechos investigados.

Dentro de las medidas que tomó Goldman Sachs, anunció que iba a rebajar los sueldos de Solomon y también del CFO, Stephen Scherr y del COO, John Waldron, tras las investigaciones.

En 2019, Solomon había recibido un pago anual de US$ 27,5 millones. Con esta reducción, el sueldo de Solomon quedó por debajo del CEO de JP Morgan, que ganó US$ 31,5 millones y por detrás del CEO de Morgan Stanley que recibió cerca de US$ 33 millones en 2020.