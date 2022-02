Holding financiero peruano Credicorp registró utilidad por US$ 899 millones

Bolsa & Monedas

El holding financiero de origen peruano Credicorp, con presencia en ese país, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Estados Unidos, registró una utilidad neta de US$ 266 millones en el cuarto trimestre de 2021, lo que se tradujo en una rentabilidad financiera (ROE) de 16,4%. Durante todo el 2021 el holding tuvo ganancias de US$ 899 millones, lo que se refleja en un ROE de 13,9%. Con este resultado la firma deja atrás un difícil 2020, cuando sus utilidades fueron de US$ 96,5 millones.

Para hacer frente a los desafíos de la crisis sanitaria y la inestabilidad política en los últimos dos años, Credicorp aceleró su transformación digital, lo que permitió mantener el liderazgo en el mercado peruano e ingresar con éxito a nuevos segmentos.

Entre 2019 y 2021, su portafolio de créditos creció 11,5% y hubo un aumento de 66,6% de depósitos de bajo monto.

El CEO de Credicorp, Gianfranco Ferrari, destacó que la recuperación se dio mientras “Credicorp trabaja para contribuir a crear economías más inclusivas y sostenibles y generar valor para todos sus stakehoders”.