Inflación continúa golpeando a los mercados: bolsas europeas y futuros de Wall Street cotizan en rojo

Bolsa & Monedas

Los índices bursátiles europeos sintieron el golpe del dato de la inflación de abril en Estados Unidos y caen con fuerza durante la jornada.

Mala semana para los mercados internacionales. El dato del IPC de abril publicado el miércoles en Estados Unidos confirmó el temor de los inversionistas en torno a que la economía está enfrentando presiones inflacionarias. El registro fue el más alto desde 2008.

El Departamento del Trabajo del gigante norteamericano reportó que en el cuarto mes del año los precios al consumidor subieron 4,2% en un año, cifra muy superior al 3,6% esperado por los analistas y muy por encima al 2,6% que ya causó preocupación en marzo.

"Los inversionistas no solo están descargando acciones de crecimiento que tradicionalmente no se han mantenido bien durante episodios de mayor inflación, sino que más tarde ese mismo día comenzaron a descargar casi todas las acciones a medida que aumentaban los temores de que [la Reserva Federal] se vea obligada a reducir aumentos y tal vez de tasas", dijo el gerente de Estrategia de Inversiones de The Leuthold Group, Jim Paulsen.

Es así como los futuros del Dow Jones en Wall Street registran una cadía de 0,21%, aunque sus pares del S&P 500 y del Nasdaq suben 0,10% y 0,53%, respectivamente.

Las bolsas europeas también sintieron el golpe del dato inflacionario y caen con fuerza durante esta jornada.

El IBEX 35 español lidera las pérdidas con una baja de 1,62%, seguido por el FTSE 100 del Reino Unido, con un retroceso de 1,60%. Más abajo, el Euro Stoxx 50 pierde 1,04% y el DAX alemán lo sigue con una contracción de 1,01%. El CAC 40 francés cae 0,82%.

En Asia, el panorama no fue mejor. El Nikkei 225 japonés cerró sus operaciones con una baja de 2,49%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió 1,81%. El CSI 300 chino y el Shangai Comp cayeron 1,02% y 0,96%, respectivamente.