IPSA agarra vuelo tras el rechazo al cuarto retiro desde las AFP en el Senado

Bolsa & Monedas

El S&P IPSA avanzó 2,46% a 4.470,58 puntos, de la mano de acciones como CMPC (9,09%), Falabella (8,95%), y Copec (5,29%).

Tras operar en gran parte de la mañana sin grandes variaciones, la bolsa chilena tomó vuelo luego de que el Senado rechazara en general el proyecto que permite un cuarto retiro desde los fondos de pensiones.

Al cierre de la sesión, el S&P IPSA -selectivo que junta a las 30 mayores acciones del mercado local- subió 2,46% a 4.470,58 puntos.

Entre las acciones de mejor rendimiento en la jornada estuvieron CMPC (9,09%), Falabella (8,95%), y Copec (5,29%). Asimismo, destacaron varias acciones de la banca. BCI subió 5,11%, mientras que Banco de Chile y Santander lo hicieron 4,55% y 4,18%, respectivamente.

Por el contrario, los retrocesos fueron encabezados por IAM (4,45%), Colbún (3,55%) e Itaú Corp (1,50%).

La respuesta del mercado llegó luego de que la sala del Senado rechazara hoy martes en general el proyecto de ley que establece un cuarto retiro de fondos desde las AFP y un segundo anticipo de los fondos de rentas vitalicias, con lo cual la iniciativa pasó directamente a una comisión mixta, que se conformará después de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.

De esta forma, desde el mercado ven que el proyecto pierde fuerza, por lo que no llevará a una venta masiva de activos como ha ocurrido con los tres retiros anteriores.

Asimismo, la jornada también estuvo marcada por la aprobación de la Acusación Constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, sumado a una serie de encuestas que ubicaron al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el primer lugar de las preferencias para ocupar la banda presidencial.

Wall Street se aleja de los récords

A diferencia de lo que ocurrió en Chile, los índices de Estados Unidos se alejaron de los máximos alcanzados a primera hora de la mañana, para cerrar en terreno negativo. Con esto, pusieron en pausa el repunte más largo desde 2017.

En Wall Street, el Nasdaq lideró los retrocesos con una baja de 0,60% que lo ubicó en 15.886 puntos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez y 30 años también retroceden a 1,434% y 1,817%, respetivamente.

Por su parte, el S&P 500 perdió 0,35% a 4.685 unidades, tras nueve sesiones al alza, mientras que el Dow Jones disminuyó 0,31% a 36.319.

Uno de los factores que golpeó a las bolsas fue la nueva alza en el Índice de Precios al Productor (IPP) de EEUU en octubre, que aumentó las preocupaciones inflacionarias en el país, a un día de que se publique también el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"No se puede negar que la presión sobre los precios es muy importante. Aunque no hubo sorpresas con la lectura del IPP, podría verse como una decepción en el sentido de que la inflación no ha disminuido en lo más mínimo", explicó a Bloomberg el director gerente de estrategia de inversión de E * Trade Financial, Mike Loewengart.



En esta línea, el mercado mira de cerca lo que podría ocurrir con la política monetaria de la Reserva Federal, luego de que la Casa Blanca entrevistara a la gobernadora del banco central, Lael Brainard, en medio de un proceso para definir si el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, se quedará para un segundo mandato o no.

Europa y Asia

En el Viejo Continente, el ánimo fue mayoritariamente negativo, acoplándose a las últimas noticias provenientes de Estados Unidos. De esta forma, el STOXX 600 paneuropeo perdió 0,2% a 482,71 puntos, ubicándose levemente por debajo de su máximo histórico.

Mientras que sólo el IBEX 35 español marcó un alza de 0,05%, el resto de los índices locales terminó la sesión completamente en rojo, siendo el FTSE 100 de Londres el que más cayó, con un retroceso de 0,36%.

Asimismo, el Euro Stoxx 50 perdió 0,18%, de la mano del CAC 40 francés y el DAX alemán que cayeron 0,06% y 0,04%, en ese orden.

En Asia, en cambio, el cierre fue mixto. El CSI 300 perdió 0,03%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghái ganó 0,24% junto al Hang Seng de Hong Kong que avanzó 0,20%. En tanto, el Nikkei 225 japonés cayó 0,75%, acompañado del Topix Index que lo hizo en 0,81%.