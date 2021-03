IPSA cae por anuncio de cuarentena, mientras que Wall Street celebra las optimistas cifras laborales

Bolsa & Monedas

El Ministerio de Salud informó en un nuevo balance que toda la Región Metropolitana retrocederá a Fase 1, lo que llevó al índice nacional a los 4.767 puntos puntos con una caída de 1,54%.

Wall Street tomó fuerza este jueves luego de que el Departamento del Trabajo informó que el producto interno bruto (PIB) del país creció 4,3% durante el cuarto trimestre de 2020, superando el 4,1% anticipado anteriormente por el mercado.

Además, se reveló que las solicitudes de subsidio por desempleo semanales bajaron a 684 mil la semana pasada, marcando un nuevo paso para la recuperación del mercado laboral, al ser la cifra más baja desde la llegada del Covid-19.

Por lo mismo, el Dow Jones subió un 0,62%, hasta los 32.619 puntos, mientras que el S&P 500 roza los 4 mil puntos, con un aumento de 0,52%. En tanto, las tecnológicas del Nasdaq incrementaron un 0,12%, presionadas aún por el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU que, tras un leve aumento, se ubican en 1,633%.

"Es un mercado de valores muy confuso, no hay un liderazgo real. Un día los cíclicos están a favor, al día siguiente el tech-plus está a favor. Pero en el lado positivo, no existe lo que yo llamo ventas agresivas", señaló a Reuters el estratega jefe de inversiones de Inverness Counsel en Nueva York, Tim Ghriskey.

Por otro lado, el petróleo continúa al alza con el enorme buque varado en el Canal de Suez, que según informó la compañía de salvamento, podría quedarse ahí por varias semanas. Ante la preocupación de desabastecimiento, el precio del crudo Brent ha subido un 0,11% hasta los US$ 61,78 el barril, mientras que el WTI, por el contrario, ha bajado un 2,84% con el barril en los US$ 58,34.

Panorama local

El IPSA cerró este jueves en los 4.767 puntos con una caída de 1,54% en la Bolsa de Santiago, luego de que el Ministerio de Salud anunciara 7.023 nuevos casos de Covid-19 y la implementación de una cuarentena total en toda la Región Metropolitana a partir de este sábado.

Si bien afirmaron que hasta la fecha más de 3 millones de personas han completado su vacunación, la cifra de exámenes PCR en las últimas 24 horas han aumentado a 70.922, con una ocupación de camas críticas superior a 95%.

“Es importante que la población entienda que estamos viviendo una situación preocupante. Por eso le pedimos a los habitantes de Chile que se hagan partícipes, todos tenemos responsabilidades que cumplir con respecto a la pandemia y más que nunca hay que cuidarse”, mencionó el ministro de Salud, Enrique Paris.

Tras la noticia, las mayores caídas del mercado bursátil fueron de Banco Santander (-3,91%), Ripley (-3,49%) y Vapores (-3,37%), mientras que las ganancias se las llevaron sólo SQM-B (0,54%) y Enel Américas (0,08%)

“El impacto (en la bolsa) va a depender del tiempo que dure la medida. Se produce cierto susto en los inversionistas debido a que este tipo de medidas vislumbra una peor situación local e impactos en la economía del país”, explicó el operador de renta en Vector Capital, Jorge Tolosa, a DF asegurando que el sector más afectado será el retail por el cierre de sus operaciones.

En tanto, el cobre terminó la jornada con una caída de 2,61% que lo situó en los US$ 3,846 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, perdiendo así el piso de los US$ 4. En cambio, el dólar en Chile se ubicó sobre los $ 725, luego de que Standard and Poor’s (S&P) rebajara la clasificación crediticia de Chile, anticipando finanzas "más débiles" por la pandemia.

Bolsas internacionales

En Europa el coronavirus sigue siendo un detonante para el mercado bursátil ante la incertidumbre de nuevas restricciones en la región por parte de la Unión Europea (UE), que planteó la posibilidad de bloquear la exportación de vacunas a países de la eurozona con tasas de inoculación más altas como Gran Bretaña.

"La decisión de limitar el flujo (de vacunas) podría obstaculizar gravemente el cronograma de reapertura de Reino Unido. Estando claramente muy por delante de las naciones de la UE en la campaña de vacunación, existe un riesgo real de que políticos como Angela Merkel presionen para que se tomen medidas a medida que su popularidad disminuye", advirtió el analista senior de mercado de IG, Joshua Mahony.

De esta forma, el FTSE 100 de Londres cayó un 0,57%, junto al Ibex 35 de Madrid que perdió un 0,41%. Por el contrario, el DAX de Frankfurt subió un 0,08%, al igual que el CAC 40 con un alza de 0,09%. El Euro Stoxx 50 cerró sin variaciones.

En Asia, los inversionistas chinos se mantienen bajo presión por la nueva ley que implementará la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, sigla en inglés), para eliminar del listado a compañías extranjeras que no cumplan con los estándares previstos, como nombrar a cada funcionario del Partido Comunista Chino que sea miembro de la junta directiva de una entidad.

Algunos analistas plantean que la principal preocupación de las firmas chinas es que si cumplen las normas estadounidenses y revelan información sobre los nombres afiliados a las compañías estarían también violando la ley de China.

"Es bastante difícil para China abrir la contabilidad de todas las empresas que cotizan en EEUU a las agencias reguladoras de EEUU, especialmente para algunas empresas que cotizan en bolsa e involucran seguridad nacional o datos nacionales", explicó a Reuters el estratega de Everbright Sun Hung Kai, Kenny Ng.

Por lo mismo, el CSI 300 cayó un 0,05% y el Shanghai Composite un 0,10% en el mercado asiático. En tanto, acoplándose a los índices chinos, el Hang Seng de Hong Kong también perdió un 0,07%.

Por el contrario, en Japón, el Nikkei 225 subió un 1,14%, acompañado del Topix Index que ganó un 1,40%.