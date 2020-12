Bolsa & Monedas

Wall Stree se mantiene de buen humor pese a la amenaza de Trump de no aprobar el paquete fiscal

En Chile, el S&P IPSA cayó 0,82% el miércoles distanciándose de la tendencia de las bolsas globales. Lo arrastraron las acciones de los bancos que presentaron las mayores caídas. Itaú Corpbanca perdió -3,38%, Grupo Security bajó 2,74% y Banco Santander -2,32%.

En Wall Street, el Dow Jones escalaba 0,80% y el S&P 500, 0,63%. Estos avabces se dieron a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con no dar su aprobación al paquete de ayuda para la economía estadounidense.

El Stoxx 600 paneuropeo sube 1,08, continuando su recuperación de la ola de ventas del lunes.

Trump criticó el proyecto de ley, que proporciona un cheque de US$ 600 para la mayoría de los estadounidenses, en un video en Twitter. Hizo un llamado al Congreso para enmendar el proyecto de ley y "aumentar los ridículamente bajos US$ 600 a US$ 2.000, o US$ 4.000 para una pareja", sugiriendo que podría no firmarlo.

En Europa, el renovado optimismo sobre un acuerdo comercial del Brexit ayudó a las acciones, ya que el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dijo que ambas partes estaban haciendo un "impulso final" para un acuerdo, y algunos informes sugieren que podría llegar el miércoles. Las indicaciones positivas ayudaron a la libra esterlina a subir 0,33% a US$ 1,34, y el FTSE 100, internacionalmente expuesto, operaba plano. La propagación de la nueva variante en el Reino Unido y los temores sobre el impacto económico de restricciones más estrictas también mantuvieron al índice bajo presión.

Sin embargo, hubo algo de esperanza cuando Francia reabrió su frontera con el Reino Unido después de que miles de camiones se quedaran atascados en Dover luego de una prohibición destinada a evitar que la nueva cepa ingresara a Europa. Los conductores ahora podrán entrar en Francia por túnel o ferry si dan una prueba negativa para el virus. Se ha llamado al Ejército para que ayude a realizar los tests a los conductores varados.

Las vacunas volvieron a estar en el centro de la atención a la luz de la nueva cepa COVID-19, que se ha detectado en un número creciente de países, incluidos Italia, Sudáfrica y Australia. El director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, dijo que se necesitan más pruebas para ver si la vacuna de la compañía, desarrollada en asociación con Pfizer protegería contra la nueva cepa. Añadió que estaba seguro de que así sería.