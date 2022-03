IPSA cierra al alza el día en que Chile gira en su conducción política y económica

Bolsa & Monedas

De todos modos, los inversionistas temen que la crisis en Europa del Este provoque presiones inflaciones que puedan afectar el crecimiento económico.

Una pequeña ventana se ha abierto para los mercados bursátiles luego que la invasión rusa a Ucrania no ha presentado en las últimas horas acciones que puedan hacer temer a los inversionistas. Wall Street operan con números mixtos durante la jornada, mientras Chile se acopla al buen ánimo, justo el día en que asumió Gabriel Boric como presidente de la República.

El Dow Jones se mantiene sin mayores variaciones, el S&P 500 retrocede 0,37% y el Nasdaq cae 1,22%. Estos dos últimos índices permanecen en territorio de corrección, definido como una caída de más del 10% desde un récord, mientras se dirigen a su tercera caída semanal consecutiva.

A nivel internacional, la pequeña tregua se da luego que los mercados bursátiles han oscilado durante la semana, en medio de temores de los inversionistas que ven en la guerra en Ucrania un freno al crecimiento económico a nivel global y un aumento de las presiones inflacionarias.

Te puede interesar: Día 16 de invasión: Occidente despliega nueva batería de sanciones y Putin ve "cambios positivos" en negociaciones con Ucrania

Los agentes del mercado conocieron recientemente los datos de inflación de EEUU que mostraron que fue impulsada en gran medida por un aumento en los precios de la energía. Cabe recordar que los datos no tomaron en cuenta marzo, cuando los precios del petróleo se dispararon en medio de la guerra en Ucrania.

Desde Wells Fargo Advisors indicaron que la apertura de la sesión está marcada en que "los inversionistas continúan monitoreando los desarrollos geopolíticos, luego de que el presidente ruso dijera que ve 'ciertos cambios positivos' en las conversaciones de alto nivel. Sin embargo, el comentario contrasta con los informes de que los ataques de Rusia se están intensificando en el oeste de Ucrania. Mientras tanto, se espera que EEUU se una a sus aliados para poner fin a las relaciones comerciales normales con Moscú aumentando los aranceles sobre las importaciones rusas".

JPMorgan recordó que "la crisis entre Rusia y Ucrania ralentizará el crecimiento mundial y aumentará la inflación, ya que el riesgo de crecimiento mundial está relacionado con la interrupción del suministro de energía de Rusia".

Te puede interesar: Inversionistas chilenos se "fugan" de Europa y rescatan más de US$ 54 millones de fondos mutuos desde el inicio del conflicto en Ucrania

El banco de inversión pronostica "un ciclo de endurecimiento de la política monetaria sincronizado debido a una demanda saludable y un suministro que se ajusta rápidamente, lo que apunta a presiones inflacionarias continuas. Rusia representa más del 10% de la producción mundial de petróleo y gas natural. La reducción de los suministros energéticos rusos tras la invasión de Ucrania podría producir una fuerte contracción de sus exportaciones de crudo a Europa y EEUU".

La firma alertó que "la crisis entre Rusia y Ucrania es un riesgo de ganancias bajas para las empresas estadounidenses. Sin embargo, un shock en el precio de la energía en medio de un pivote del banco central centrado en la inflación podría debilitar aún más la confianza de los inversores".

JPMorgan continúa esperando un período prolongado de tensiones geopolíticas elevadas y una prima de alto riesgo en todas las materias primas con exposición a Rusia.

El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años ha bajado un punto básico hasta el 1,98%, y sigue camino de subir un 0,24% esta semana.

Asimismo, los precios del petróleo están cerca de su nivel más alto en los últimos años, a pesar que en los últimos días ha cedido espacio. La perspectiva de un aumento en la oferta de crudo ha ayudado a disipar algunos temores sobre una contracción. A principios de esta semana, los Emiratos Árabes Unidos dijeron que presionarían a la OPEP para extraer más petróleo, luego que se conocieron las restricciones que impuso EEUU sobre el crudo ruso.

Mira acá el minuto a minuto del Cambio de Mando 2022

Escenario en Chile

En tanto, el S&P IPSA cerró con buen ánimo, tras registrar un alza de 0,51% hasta los 4.632,61 puntos.

Los papeles que más subieron fueron Cencosud (3,72%), Vapores (3,47%) y SMU (2,64%), mientras que las caídas se las llevó ECL (3,91%), junto a CCU (2,85%) y Entel (2,42%).

Esta jornada, el país fue testigo del arribo de Gabriel Boric a La Moneda como el mandatario más joven de la historia chilena acompañado de una coalición que debuta en la administración tras vencer las fuerzas de la exConcertacion y de Chile Vamos, las cuales gobernaron Chile en los últimos 30 años.

Bice Inversiones señaló en un informe enviado hoy que "finalmente, en el ámbito local, hoy se realiza el cambio de mando presidencial, donde el presidente Piñera cederá el cargo presidencial a Gabriel Boric, comenzando así su mandato de gobernanza. Por otro lado, hoy también asumirán 155 diputados y 50 senadores, encargados de legislar en los años 2022 hasta 2026, y por lo tanto los encargados de aterrizar las propuestas del nuevo presidente de Chile".

Te puede interesar: Marcel confirma que reforma tributaria será "la más significativa en el corto plazo"

El agente también recordó que en febrero las AFP registraron una inversión neta de US$ 33,5 millones en renta variable local. Las mayores compras netas se registraron en Banco Santander con US$ 40,3 millones. En tanto, las mayores ventas netas se registraron en Cencosud con una desinversión de US$ 24,6 millones. De esta manera, las AFP acumularon US$ 1.389,4 millones en ventas netas de acciones chilenas durante los últimos 12 meses.

Por otro lado, los fondos mutuos de acciones chilenas registraron una desinversión neta de US$ 22,4 millones de renta variable local en febrero. Las mayores ventas netas se observaron en Banco de Chile con US$ 10,8 millones En tanto, las mayores compras netas se observaron en Aguas Andinas con US$ 2,5 millones.

Así, en lo que va de año, el principal índice de la plaza chilena ha subido sobre 7%.

Te puede interesar: Empresarios reaccionan al cambio de mando y apuntan al desafío de gobernar en medio de un escenario de incertidumbre

Panorama en Europa y Asia

Signos del espacio para mayores señas dan un respiro a las principales bolsas de Europa operan con ganancias para revertir en parte las pérdidas de los últimos días. El Euro Stoxx 50 ganó 0,97%, el FTSE 100 de Londres subió 0,72%, el DAX de Frankfurt avanzó 1,38%, el CAC 40 de París trepó 0,85% y el IBEX 35 de Madrid escaló 1,24%.

En Asia el escenario fue distinto y sus principales indicadores tuvieron un rendimiento negativo pesando que una de las consecuencias más temidas es la posible entrada en 'default' de Rusia. El temor a una crisis financiera a nivel global complicaría aún más el panorama macroeconómico marcado por las previsiones de un freno económico y las mayores tensiones inflacionistas de las últimas décadas.

El Nikkei de Tokio perdió 2,05% y el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,61%. La excepción fue el CSI 300 de China continental que ganó 0,32%.