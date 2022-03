IPSA cierra su segunda semana al alza, mientras Wall Street duda frente a conflicto en Ucrania

Bolsa & Monedas

El foco de los inversionistas sigue puesto en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras las acciones reflejan el avance de algunas conversaciones diplomáticas, los bonos muestran las expectativas de alza de tasas e inflación.

Wall Street cerró mixto este viernes, mientras los inversionistas monitorean los últimos desarrollos de la guerra entre Rusia y Ucrania, y en Chile el IPSA terminó su segunda semana al alza y rozando los 5.000 puntos.

Mientras el Nasdaq se mantuvo en terreno negativo con una caída de 0,16%, el S&P 500 y el Dow Jones subieron levemente 0,44% y 0,49%, respectivamente.

De este modo, los índices estadounidenses cerraron la semana en verde: el Nasdaq aumentó casi 2%, mientras que el industrial ganó 1,79%, seguido del S&P 500 que avanzó apenas 0,31%.

"Creo que esta semana fue una gran confirmación de por qué no debemos preocuparnos demasiado por el corto plazo y la volatilidad o los titulares del momento, por así decirlo, porque obviamente se recupera tan rápido como declina", afirmó a Bloomberg la CEO y asesora de patrimonio privado de Ameriprise Financial Services LLC, Nancy Daoud.

"Es simplemente una gran confirmación de que el tiempo en el mercado es mucho mejor y mucho más efectivo que cronometrar el mercado", añadió.

En tanto, la tasa de los bonos del Tesoro de EEUU, se elevó a un nuevo máximo de dos años, ya que los inversionistas esperan que la Reserva Federal sea más agresiva en sus alzas de tasas para controlar la inflación. Los bonos a 10 años, que sirve como referencia para el mercado de renta fija, subió a 2,492%.

Escenario local

Pese a comenzar sus operaciones en rojo, el S&P IPSA terminó la jornada con un alza de 0,21% en los 4.965,11 puntos.

Las acciones con mejor desempeño fueron Colbún, con un 6,87%, CAP con un 2,97%, y CMPC que ganó 2,72%. En cambio, Sonda perdió 1,48% junto a Itaú y Parque Arauco que retrocedieron 1,32% y 1,14%, cada uno.

"El mercado hoy estuvo influido por dos fuerzas contrarias: Por el lado negativo el mercado está internalizando el alza de tasas del próximo martes, mientras por el lado positivo, la reunión del Gobierno con los congresistas afines debería implicar que no se materializaría un nuevo retiro de los fondos de pensiones", explica el gerente de estudios de Renta4, Guillermo Araya.

De este modo, el principal índice chileno cerró su segunda semana al alza con un 2,28%, mientras que a nivel anual gana 15,24%.

Plano internacional

La invasión rusa de Ucrania sigue sacudiendo a los mercados de acciones y materias primas, aumentando el riesgo de incrementar aún más la inflación, y amenazar con una recesión económica más amplia en Europa.

Si bien esta semana se han visto avances en el frente diplomático con reuniones centradas en la guerra, entre la alianza militar occidental de la OTAN, el grupo de países G-7 y la Unión Europea, las tensiones nuevamente regresaron ante noticias que sugerían que los rebeldes yemeníes estaban intensificando los ataques a los sitios de energía en Arabia Saudita.

Así, los precios del petróleo revirtieron sus caídas y a esta hora continúan su avance sobre los US$ 100 el barril: el crudo Brent gana 0,54% a los US$ 119,64, mientras que el West Texas Intermediate lo hace 0,53% a US$ 112,94.

Pese a esto, la zona euro cerró con la mayoría de sus índices al alza. El IBEX 35 español lideró las ganancias con un 0,31%, junto al DAX alemán y el FTSE 100 de Londres que subieron 0,22 y 0,21%. Más atrás, se ubicó el Euro Stoxx que ganó 0,11% y el CAC 40 francés que cayó 0,03%.

En Asia, la sesión fue más negativa: el CSI 300 chino cerró con una caída de 1,81%, junto al Hang Seng de Hong Kong que perdió 2,47%. Sólo el Nikkei 225 avanzó 0,14%.