IPSA cierra su tercer día a la baja mientras Wall Street celebra los resultados corporativos

Bolsa & Monedas

A nivel local, la Bolsa de Santiago cayó 0,09% a los 4.207 puntos, de la mano de acciones como Cencoshopp (-2,93%), Parque Arauco (-2,89%) e Itaú (-2,86%).

Por tercer día seguido, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró una jornada completamente en rojo, con la mirada de los inversionistas puestas en el latente cuarto retiro de fondos de pensiones.

Específicamente, el S&P IPSA cayó 0,09% a los 4.207 puntos, de la mano de acciones como Cencoshopp (-2,93%), Parque Arauco (-2,89%) e Itaú (-2,86%).

Asimismo, otra de las compañías que cayó fuertemente en la plaza local fue Clínica Las Condes con un retroceso de 4,38%.

Por otro lado, las alzas fueron lideradas por SQM-B (2,15%), ILC (1,61%) y Entel (1,38%).

Wall Street repunta

Tras una jornada marcada por caídas a raíz de la rápida propagación de la variante Delta en EEUU, los indices de Wall Street lograron revertir sus caídas.

En concreto, el Dow Jones subió 0,80% a los 35.117 puntos, mientras que el S&P 500 subió 0,85% a 4.424.

En tanto, a medida que los bonos del Tesoro en EEUU se mantienen mixtos, con el de 10 años subiendo a 1,176% y el de 30 cayendo a 1,847%, el Nasdaq ganó 0,55% ubicándose en los 14.761 puntos.

El promedio de siete días de casos diarios en Estados Unidos alcanzó los 72.790 el viernes, superando el peak observado el verano pasado, cuando el país no tenía una vacuna Covid-19 autorizada, según datos compilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿Que provocó el cambio de humor entre los inversionistas? Los resultados corporativos.

La empresa estadounidense de biotecnología, Translate Bio, llegó a subir casi 30% tras conocerse que el fabricante de medicamentos francés Sanofi la comprará por US$ 3.200 millones.

Asimismo, UnderArmour subió sobre 7% gracias a que sus ganancias en el segundo trimestre superaron las expectativas, mientras que Clorox cayó más de 9% por un desempeño inferior al esperado.

“Las últimas semanas y meses han sido una época agitada para las acciones. Los índices estadounidenses de gran capitalización se han picado y subido, mientras que debajo de la superficie (y en el extranjero) el picado y el batido han tenido un sesgo a la baja. Las fuertes convicciones sobre rupturas o averías no han sido recompensadas", escribió Willie Delwiche, estratega de inversiones de All Star Charts.

Europa celebra

Luego de comenzar la sesión completamente en terreno negativo, el STOXX 600 de la euro zona registró un alza de 0,2% que llevó al índice a un máximo histórico de 465,38 puntos. Esto, de la mano de la gigante petrolera BP que subió 5,6% tras reportar resultados.

Específicamente, la compañía basada en Reino Unido obtuvo ganancias por US$ 2.800 millones el segundo trimestre, superando los US$ 2.060 millones esperados por el mercado. Junto con esto anunció que aumentará sus dividendos de US$ 5,25 a US$ 5,46 por acción y hará una recompra de acciones por US$ 1.400 millones.

En la misma línea, las alzas fueron lideradas por el CAC 40 francés que cerró la jornada con un avance de 0,72%, seguido del FTSE 100 de Londres que lo hizo 0,34%. Asimismo el IBEX 35 español y el Euro Stoxx 50 subieron 0,16% y 0,03%, respectivamente.

Sólo el DAX alemán quedó atrás con una caída de 0,09%.

Hasta ahora, el 66% de más de la mitad de las empresas de STOXX 600 que han informado sus resultados han superado las expectativas de los analistas, según los datos de Refinitiv IBES. Igualmente, se espera que las ganancias aumenten en casi un 140% este trimestre.

Por lo mismo, las lecturas económicas han mejorado las proyecciones para las acciones europeas este año, y los expertos del mercado ya esperan que los sectores económicamente sensibles sean los que más ganen.

"Las acciones del momento se negocian actualmente con un descuento excepcionalmente grande tanto para las acciones de crecimiento como para el amplio mercado europeo", escribieron analistas de BCA Research en una nota.

Las restricciones chinas

China ha endurecido las restricciones de viaje en varias regiones tras nuevo brotes de la variante Delta. El Shanghai Composite cayó 0,5% y el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,16%.

Además, volvieron los temores regulatorios, esta vez impactando las acciones tecnológicas de juegos. Las acciones de Tencent se desplomaron hasta un 10%, antes de recuperar algo de terreno en la bolsa de Hong Kong, después de que medios estatales chinos describieran a los juegos en línea como "opio espiritual" y "drogas electrónicas". El artículo del Economic Information Daily dijo que muchos adolescentes eran adictos a los juegos y pidió restricciones en la industria.

El artículo fue eliminado y una fuente reguladora le dijo al South China Morning Post que no representa la postura oficial de Beijing. Sin embargo, Tencent luego anunció restricciones sobre el tiempo que los menores pueden pasar jugando su popular juego "Honor of Kings", una medida que se produjo después de las solicitudes de las autoridades pertinentes.