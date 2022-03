IPSA se acopla a caída de bolsas mundiales ante el retorno de la incertidumbre en Ucrania

Bolsa & Monedas

El escepticismo sobre la reducción de la presencia militar rusa y una nueva jornada de ataques ha generado presión sobre los precios del petróleo y los activos de riesgo.

La Bolsa de Santiago y Wall Street terminaron la sesión del miércoles con pérdidas tras cuatro sesiones al alza. ¿La razón? Los analistas apuntan al incremento de los precios del petróleo debido a los temores que existen sobre Rusia.

El Dow Jones cayó 0,19%, el S&P 500 bajó 0,61% y el Nasdaq retrocedió 1,21%.

Pese a que Moscú anunció ayer que reduciría su presencia militar en las cercanías de Kiev, los ataques continuaron durante esta jornada. Asimismo, entre los países occidentales existe escepticismo sobre cómo va a concretar Rusia la disminución de efectivos militares.

Wells Fargo Advisors indicó que "las actualizaciones geopolíticas pesan sobre el sentimiento de riesgo, y EEUU y sus aliados se mantienen escépticos sobre la promesa de Rusia de reducir la actividad militar. Además, Moscú no informó avances durante la última ronda de conversaciones de alto el fuego".

Así, el petróleo Brent -de referencia europea- se posiciona en US$ 110 el barril y el West Texas Intermediate (WTI) -utilizado en EEUU- se ubica en US$ 107 el barril, ambos escalando 3%.

A pesar de la caída de hoy, Wall Street se encamina a terminar marzo con números positivos en un mes marcado por la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación y el primer aumento de tasas de la Reserva Federal desde 2018. Al cierre de la sesión del martes, el S&P 500 acumulaba un avance de casi 5% en el mes, mientras que el Nasdaq rentaba 5% y el Dow Jones en torno a 4%.

Ante esta combinación, el director de inversiones de JPMorgan Asset Management, Robert Michele, dijo a Financial Times estar sorprendido "por lo resistentes que han sido los mercados" y añadió que "no recuerdo un momento en el que haya sufrido un shock de esta magnitud sin crear una presión sistémica en alguna parte".

No obstante, en el mercado no bajan la guardia. El primer director de la Oficina de Investigación Financiera del Tesoro de EEUU, Richard Berner, sostuvo que "todavía puede haber vulnerabilidades al acecho que no son evidentes de inmediato, y no sabremos su naturaleza hasta que las crisis las expongan. Desafortunadamente, así es como funciona a veces".

En el mercado de renta fija, los analistas están atentos a la reversión de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU entre las tasas a corto y largo plazo que, a menudo, es un fuerte indicador del riesgo de recesión.

Ayer, el rendimiento de los títulos a dos años superó brevemente al de los de 10 años por primera vez desde agosto de 2019. No obstante, hoy la situación se ha calmado y los bonos del Tesoro se están fortaleciendo. El rendimiento del vencimiento a más largo plazo está cayendo cuatro puntos básicos a 2,35%, mientras que la tasa del papel a dos años ha bajado tres puntos básicos a 2,33%.

Escenario en Chile

El SP IPSA no fue la excepción y se acopló a la tendencia de sus pares internacionales cayendo 0,4% y perdiendo el piso de los 4.900 puntos para ubicarse en 4.894,98.

Las acciones con peor desempeño fueron Copec con pérdidas de 4,07%, Sonda que bajó 3,55% y Quiñenco que lo hizo 3,19%. En la vereda contraria, destacó SQM-B con un alza de 4,15%, seguido de Mall Plaza y Parque Arauco que ganaron 2,91% y 1,97%, respectivamente.

El desempeño de la bolsa local durante el miércoles se produjo luego de que el Consejo del Banco Central de Chile elevara su tasa de política monetaria en 150 puntos base a 7%. La cifra se ubicó por debajo de lo esperado por el consenso.

Por otro lado, en el Informe de Política Monetaria la autoridad actualizó hoy sus principales proyecciones económicas, pronosticando que la inflación será de 5,6% en 2022, mientras que el crecimiento del PIB estaría en el rango de entre 1% y 2%.

Desde Bice Inversiones mencionaron en un informe que "se anticipan nuevos aumentos en la tasa de política monetaria en el corto plazo, aunque en menor magnitud a lo observado en las reuniones anteriores".

Desde Renta 4 Corredores de Bolsa indicaron que "estimamos que el Banco Central ha preferido poner un freno a la inflación, pero no un freno que eventualmente pueda ser excesivo, en la medida que la economía se está desacelerando y que no serían aprobados nuevos retiros de los fondos de pensiones".

Pese a cerrar su tercera sesión en rojo, el índice se apresta a terminar el primer trimestre con un balance positivo y rentando 13,6%.

Panorama en Europa y Asia

Las bolsas europeas se tomaron un respiro tras la buena sesión de ayer y hoy la gran mayoría terminó con números negativos. El Euro Stoxx 50 cayó 1,08%, el DAX de Frankfurt retrocedió 1,45% y el CAC 40 de París bajó 0,74%, al igual que el IBEX 35 de Madrid. La excepción fue el FTSE 100 de Londres, que subió 0,55%.

El foco de atención de los inversionistas del Viejo Continente se trasladó a las cifras macroeconómicas. Con un mes de guerra, la inflación en España se ha disparado a 9,8%, su tasa más alta desde 1985 y muy por encima de las previsiones.

En Asia las bolsas tuvieron una jornada con números mixtos. El Nikkei de Tokio cayó 0,80% mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó 1,39% y el CSI 300 de China continental se expandió 2,90%.