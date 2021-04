IPSA sigue en mala racha y dos acciones bajan más de 10% desde el fallo del TC

Bolsa & Monedas

Este jueves el selectivo culminó con una caída que se acercó al 1%.

Sigue la venta masiva de acciones en la bolsa chilena ante la incertidumbre política y los movimientos que tienen que hacer las AFP, generados por la aprobación y promulgación de un tercer retiro desde las cuentas individuales para la jubilación.

Pese a iniciar con una leve alza, rápidamente el IPSA pasó a terreno negativo en la Bolsa de Santiago, intensificando la tendencia que se arrastra desde el martes.

Al cierre de la sesión, el indicador que junta a las mayores 30 empresas chilenas que cotizan en bolsa cayó 0,95% a 4.542 puntos. Con esto, pierde todo el repunte que tuvo el selectivo durante marzo y abril.

ItauCorp lideró las caídas de la jornada con una baja de 3,66%, seguido de Copec con 3,42% y CAP con 3,40%.

"El ajuste obedece a las expectativas de que se sigan produciendo nuevos retiros, porque el TC habría dejado abierta la posibilidad de acoger y estimar que todo retiro es legal", explicó a DF el jefe de estudios de Renta 4, Guillermo Araya.

A la incertidumbre señalada por Araya, se suma que las AFP tienen que vender activos líquidos como las acciones para poder entregar los recursos a los cotizantes.

La negativa racha tras el TC

Desde el martes las acciones chilenas comenzaron a perder valor luego de la incertidumbre política que generó la decisión del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite el recurso que presentó por el Gobierno y que buscaba frenar el proyecto de un tercer retiro de los parlamantarios.

En resumen, desde ese entonces el IPSA bajó 6,63% con las 30 acciones del selectivo en rojo. Pero algunas lo hicieron más que otras. Copec perdió 10,74% desde el día que el gobierno tuvo un adverso fallo en el TC, a la empresa ligada al grupo Angelini le siguió ItauCorpbanca con 10,11%, Cap con 9,85%, Security con 9,53% e ILC con 9,51%.

Wall Street al alza

El mercado bursátil de EEUU cerró este jueves con optimismo, apoyado por las nuevas medidas gubernamentales como por los resultados corporativos de las grandes tecnológicas que forman parte del S&P 500.

Ayer tras la campana, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció un plan de ayuda familiar financiado por un mayor impuesto a los ricos, por US$ 1,8 billones, que se distribuirán en US$ 1 billón en gastos y US$ 800 mil millones en créditos fiscales durante una década, los que se compensarán por completo en 15 años, gracias al alza de impuestos a los ciudadanos de más recursos. Aquello se suma al plan de infraestructura por US$ 2,3 billones para levantar la economía estadounidense.

Asimismo, los inversionistas mantienen presente los anuncios realizados ayer por el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, sobre mantener intacta las tasas de interés y la compra de bonos, lo que también alivió a los mercados europeos.

De este modo, en Wall Street cerró con nuevas alzas. El Dow Jones escaló 0,71%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq crecieron 0,68% y 0,22%, respectivamente.

En la misma línea, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU siguió avanzando y se ubicó en 1,634%.

"El mercado parece estar disminuyendo un poco, hemos visto acciones saliendo de sus máximos de apertura. Vemos que los inversores se preguntan ahora si puede continuar el impulso y, al menos por hoy, parece que no es así", señaló a Reuters el gerente de cartera de Kingsview Asset Management en Chicago, Paul Nolte.

Bolsas globales

El Viejo Continente cerró en terreno negativo este jueves, incluso cuando las acciones de los bancos alcanzaron máximos de 14 meses gracias a las sólidas ganancias trimestrales, arrastrado por el aumento de los bonos del Tesoro de la región.

Con esto, el índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,3%, alejándose del máximo histórico alcanzado la semana pasada.

De igual forma, el DAX alemán registró una caída de 0,90%, seguido por el Euro Stoxx con un retroceso de 0,45%. En tanto, el FTSEE 100 y el CAC 40, disminuyeron un 0,03% y 0,07,%, respectivamente.

El único índice de la región que logró ganancias fue el IBEX 35 español que avanzó 0,27%.

En Asia, los ánimos son mejores luego de que varias empresas chinas del sector de finanzas revelaran optimistas cifras del primer trimestre. De igual forma, los índices se vieron apoyados por un aumento de las asignaciones de fondos mutuos al sector bancario.

El CSI 300 y el Shanghai Composite avanzaron 0,88% y 0,52%, respectivamente, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se acopló con un alza de 1,01%.

En la misma línea, el Nikkei 225 y el Topix Index japonés, registraron un aumento de 0,21% y 0,29%, cada uno.