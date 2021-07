IPSA y dólar se verían favorecidos tras darse “el mejor escenario” que el mercado podría haber anticipado

Bolsa & Monedas

Mientras la bolsa podría subir de 2% a 3% este lunes, la caída en el tipo de cambio podría ser de hasta unos $ 10 tras la victoria de Boric y Sichel en las primarias.

El nerviosismo había marcado a los mercados en la última semana, cuando todas las encuestas daban por ganadores al comunista Daniel Jadue y a Joaquín Lavín de las primarias presidenciales. Pero, a medida que el frentamplista Gabriel Boric y el independiente Sebastián Sichel se imponían en las urnas este domingo, el panorama cambió totalmente para los activos chilenos.

"Este es el mejor escenario que el mercado podría haber esperado", planteó el director en Portfolio Solutions de Credicorp Capital, Klaus Kaempfe, al cierre de la jornada, quien recordó que ante los comicios había dos grandes interrogantes: el nombre del vencedor de la oposición y la proporción de votos que lograría la derecha.

De cara a la presidencial "tienes un candidato de izquierda menos de izquierda, un candidato de derecha más competitivo y además la cantidad de votos de la derecha es de un orden de magnitud similar que la cantidad de votos de la izquierda", señaló Kaempfe.

El consenso entre los expertos es que este panorama será favorable para los mercados. Cuando solo 25% de los votos habían sido escrutados, el analista Sergio Tricio ya anticipaba en su cuenta de Twitter que los activos chilenos "comenzarán a normalizarse" tras lo que denominó como "chao Jadue", lo que dijo se traducirá en que este lunes debería verse una "recuperación importante de la bolsa, caída leve del dólar y comenzará a recuperarse la renta fija".

De acuerdo al director en Portfolio Solutions de Credicorp Capital, "perfectamente el IPSA puede amanecer entre 2% y 3% arriba" el lunes, algo en lo que coincide el gerente general de Octogone, Manuel Bengolea, quien explicó que "no descartaría" una subida de 2% en la bolsa.

El CEO de Octogone estimó que el tipo de cambio debe haber subido unos $ 7 u $ 8 "anticipándose a un resultado malo", por lo que prevé que la caída de este lunes podría ser de unos $ 10. En una línea similar, Kaempfe señaló que se puede esperar una apertura del dólar cercana a los $ 745, o bien una apreciación de un 1,5% o 2%.

El jefe de Estudios Trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, contempló que en los próximos días el dólar "probablemente rompa" los $ 740 a la baja, al mismo tiempo que estima que el IPSA "podría ir en busca de los 4.500 puntos en las próximas semanas" y que este "optimismo apoyaría a la renta variable local". Eso sí, Bustamante advirtió que "la caída del dólar debiera ser puntual, ya que existen argumentos externos para ver un dólar nuevamente fortalecido en las próximas semanas".

A juicio del jefe de Análisis de XTB Latam, José Raúl Godoy, en los primeros tres días de esta semana el tipo de cambio caería a un rango en torno a los $ 742 a $ 736, antes de seguir viendo alzas más cercanas hacia los $ 750. Y, por el lado de la bolsa, el experto prevé un salto hacia los 4.400 en primera instancia, para luego "retomar caídas" hacia los 4.000 a medida que se acerca la primera vuelta presidencial.

Las próximas semanas

Hacia adelante, Kaempfe anticipa que esta sería una "muy buena semana para el IPSA", que alcanzaría una rentabilidad del orden de 5% a 10% de rentabilidad. Esto, de la mano de una apreciación del tipo de cambio que lo llevaría cerca de $ 730, algo "que nos parece más razonable en un escenario en que todavía sigue habiendo incertidumbre pero un escenario un poco más de centro".

En este contexto, el analista de Credicorp Capital destacó que los resultados "dan un poco vuelta la página de todas las noticias electorales" con lo cual "el mercado se va a concentrar un poquito más en lo fundamental, en lo que viene en los próximos dos meses que quedan sin tanto revuelo político". En su opinión, lo ocurrido este domingo "disminuye las incertidumbres para los próximos meses".

Pero, Godoy de XTB Latam alertó que a pesar de lo visto en la última jornada "la incertidumbre política no termina con las primarias, no hace más que empezar", lo que se reflejaría en que luego de una caída transitoria el tipo de cambio seguiría en su tendencia alcista a medida que se acerquen las elecciones del 21 de noviembre.

La papeleta final

Mirando más allá de las celebraciones de este domingo, persisten las dudas sobre el mediano y largo plazo. Desde Octogone, Bengolea recordó que "aquí no se ha resuelto el problema de largo plazo de la bolsa", porque en su opinión, no se puede perder de vista que Boric "va en pacto con los comunistas. Desde el punto de vista del mercado es el menos malo, pero eso no significa que sea bueno".

En la misma línea, Godoy destacó que "el mercado seguirá preocupado con la posibilidad de que Boric sea el nuevo Presidente", para lo cual planteó que "debemos estar atentos a los candidatos que se sumen de los distintos partidos, entre ellos (Paula) Narvaez y (Yasna) Provoste".

Sobre el vencedor de Chile Vamos, el analista de XTB Latam dijo que "Sichel es el candidato promercado que podría otorgar garantías y respaldo a los inversionistas dentro de sus posibilidades", pero recordó que "el contexto político actual se mantiene dentro de un marco donde se está trabajando para cambiar la Constitución, lo que sigue siendo una fuente de incertidumbre".

Kaempfe considera clave lo que ocurra hacia adelante con la conformación de la papeleta final, sobre todo en cuanto a las definiciones de Provoste y de José Antonio Kast. Sobre este último, alertó que "dado el escenario actual, para que el mercado ande bien, es súper importante que Kast no vaya a las elecciones, y que se muestre una derecha unida".