JPMorgan considera que el Bitcoin podría destronar al oro como el rey de los activos refugio

Bolsa & Monedas

El banco señaló que “una posible normalización de la volatilidad de Bitcoin a partir de aquí, probablemente ayudaría a revitalizar el interés institucional en el futuro”.

Los grandes bancos de Wall Street continúan mirando a las criptomonedas. En vísperas de Semana Santa, JPMorgan elaboró un informe en que mencionó que si el Bitcoin logra reducir su volatilidad podría atraer a mayores inversionistas institucionales.

El documento hecho por Nikolaos Panigirtzoglou, apuntó que "en nuestra opinión, una posible normalización de la volatilidad del Bitcoin a partir de aquí, probablemente ayudaría a revitalizar el interés institucional en el futuro".

Los estrategas de JPMorgan expusieron que en tres meses la volatilidad de la criptomoneda en el mercado ha caído al 86% después de haber aumentado por encima del 90% en febrero. Mientras que al medirse en seis meses, los números demuestran que parece estabilizarse en torno al 73% en promedio.

La firma también consideró que de reducirse la volatilidad en torno al Bitcoin podría "desplazar al oro" como un activo de refugio.

Proyectaron que el precio objetivo sobre la moneda virtual a largo plazo es de US$ 130 mil, todo ello suponiendo que la volatilidad del Bitcoin se equipare a la del metal dorado y de esa manera, ambos instrumentos queden en similares condiciones. Esto implica que la volatilidad del Bitcoin debe bajar y rondar en 16%, a igual que la del oro.

De acuerdo a lo recogido por Bloomberg, parte de la atención sobre Bitcoin en los últimos dos trimestres se ha producido a expensas del oro de acuerdo a los analistas de JPMorgan.

Mencionaron que en los últimos dos trimestres han entrado a fondos de Bitcoin US$ 7 mil millones y han salido US$ 20 mil millones de fondos negociados en bolsa que rastrean el oro.

Te puede interesar: El Banco de Japón comienza a probar una divisa digital experimental

Otro hecho que destacaron desde el banco de inversión es que su adopción futura por parte de inversionistas institucionales favorece a su posicionamiento en los portafolios de inversiones "haciendo del Bitcoin una opción más atractiva para las carteras de activos múltiples desde el punto de vista de la diversificación y menos vulnerable a cualquier nueva apreciación del dólar".

El interés sobre el Bitcoin en Wall Street no es menor teniendo en cuenta que la divisa virtual acumula retornos en lo que va del año de casi 100%.

Muestra de ello, es que BNY Mellon anunció la incursión de sus negocios para generar una plataforma de administración y custodia de activos digitales y tradicionales. Morgan Stanley se convirtió en el primer banco de Estados Unidos en ofrecer a sus clientes más ricos acceso a fondos de Bitcoin. Goldman Sachs comunicó que comenzará a ofrecer Bitcoin y otros activos digitales a sus clientes de Private Wealth Management.

De acuerdo a datos de CoinDesk, en las últimas 24 horas Bitcoin ha tratado de ir busca del piso de los US$ 60 mil. En estos momentos, la criptomoneda retrocede levemante y cae 0,35% hasta llegar a los US$ 57.994.