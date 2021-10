JPMorgan da inicio a la temporada de resultados en Wall Street con un fuerte salta de sus ganancias

Bolsa & Monedas

La temporada de resultados corporativos del tercer trimestre comenzó con todo en Wall Street. JPMorgan Chase & Co dio hoy el puntapié inicial al registrar un aumento de 24% en sus ganancias respecto al año pasado.

En concreto, los ingresos netos del banco estadounidense aumentaron a US$ 11.687 millones, o US$ 3,74 por acción, en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, desde los US$ 9.400 millones registrados en 2020. En esta línea, los analistas esperaban ganancias de US$ 3 por acción, según Refinitiv.

A nivel anual, JPMorgan obtuvo un beneficio neto de US$ 37.935 millones, reflejando un aumento de 123% respecto al mismo periodo de 2020.

Frenta a este avance, la entidad bancaria aseguró que la sólida actividad de fusiones y adquisiciones, así como del desempeño de la suscripción de ofertas públicas iniciales (OPI), compensaron una desaceleración en las operaciones en el tercer trimestre.

“JPMorgan Chase arrojó sólidos resultados a medida que la economía continúa mostrando un buen crecimiento, a pesar del efecto moderador de la variante Delta y las interrupciones de la cadena de suministro”, dijo el presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon.

De esta forma, la máxima autoridad del banco también destacó la liberación de US$ 2.100 millones de sus reservas crediticias durante este periodo, mientras que los honorarios por asesorar en operaciones casi se triplicaron, junto a su unidad de gestión de activos y patrimonio.

Los ingresos netos de esta última aumentaron un 21%, según el banco, gracias a comisiones de gestión más altas en la división vela el patrimonio de grandes instituciones e inversionistas individuales.

Pese a los resultados, la acción de JPMorgan llegó a caer un 0,36% en la preapertura, hasta tener papeles por US$ 164,77.

Ahora, la mirada del mercado se centra en otros bancos estadounidenses, como Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo, que publicarán sus resultados mañana, mientras que Goldman Sachs, lo hará el viernes.