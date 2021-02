JPMorgan ve la apuesta de Tesla en Bitcoin como demasiado atrevida para que otros la sigan

Bolsa & Monedas

Los estrategas del banco de Wall Street dicen que el principal problema es la volatilidad de Bitcoin.

No cuente con otras grandes empresas para emular la decisión de Tesla Inc. de agregar Bitcoin a su balance, según JPMorgan Chase & Co.

"El principal problema con la idea de que los tesoreros corporativos tradicionales seguirán el ejemplo de Tesla es la volatilidad de Bitcoin", escribieron en una nota los estrategas del banco dirigido por Nikolaos Panigirtzoglou. Aún así, argumentan, su movimiento pone de relieve la tendencia.

Tesla reveló el lunes que invirtió US$ 1.500 millones en Bitcoin y tiene la intención de comenzar a aceptar la criptomoneda como forma de pago. Su anuncio envió la moneda digital a máximos históricos, elevando su precio por encima de los US$ 48.000 en un momento durante el martes.

Los expertos ahora debaten si la medida de alto perfil tendrá un efecto dominó dentro de la industria y si otros directores financieros de empresas públicas realizarán inversiones similares.

Las carteras de tesorería corporativa suelen estar repletas de depósitos bancarios, fondos del mercado monetario y bonos a corto plazo, lo que significa que la volatilidad anualizada, o el rango de oscilaciones durante el transcurso de un año, ronda el 1%.

Agregar una asignación de Bitcoin del 1% "causaría un gran aumento en la volatilidad de la cartera general", escribieron los estrategas. Tal asignación podría significar que la volatilidad de la cartera aumenta al 8% debido a la volatilidad anualizada del 80% de Bitcoin, dijeron.

Pero los fanáticos se sintieron alentados por la incursión de Tesla en la criptosfera, argumentando que empuja los activos digitales más hacia la corriente principal. Tras el anuncio, el inversionista criptográfico Mike Novogratz sugirió que pronto "todas las empresas de Estados Unidos" aceptarían Bitcoin como pago.

"Independientemente de cuántas empresas sigan finalmente el ejemplo de Tesla, no hay duda de que el anuncio de esta semana cambió abruptamente la trayectoria a corto plazo de Bitcoin al impulsar las entradas y ayudar a Bitcoin a superar los US$ 40.000 ", escribieron los estrategas de JP Morgan. Cuán sostenido se vuelve el repunte podría depender de si se materializan los flujos institucionales "menos especulativos", como los del popular Grayscale Bitcoin Trust .