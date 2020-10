Juan Carlos Hidalgo: “Va a generar muchísima incertidumbre en la economía y en inversionistas”

Bolsa & Monedas

A juicio del experto, el proceso constitucional tendrá un efecto en las perspectivas de los actores económicos hasta que no se aclare todo.

A juicio del analista internacional, Juan Carlos Hidalgo, el proceso constitucional tendrá un efecto directo en la inversión extranjera en el país.

"Sin duda alguna. Lo que Chile aprobó en este momento es la decisión de escribir un cheque en blanco. Por supuesto, que eso va a generar muchísima incertidumbre en el mercado, va a generar muchísima incertidumbre en la economía y en los inversionistas extranjeros sobre cuál va a ser la naturaleza de ese cheque en blanco que, en este momento, está sobre el tablero", sostiene el experto, quien tiene una maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University.

Hidalgo pone de relieve que el proceso tiene varias instancias antes de, eventualmente, tener una nueva Constitución. "Hay, todavía, varias etapas más donde el pueble chileno tiene la posibilidad de poner un freno a cualquier impulso populista o estatista. Entonces, no es como el Brexit. Pero, sin duda alguna, los actores económicos van a tener mucho recelo sobre la situación y las perspectivas de la economía chilena hasta en tanto no se aclare todo, de cuál va a ser la naturaleza del documento que va a salir de este proceso constitucional", afirma.

¿Puede ser un ejemplo para la región todo este proceso? "No me gustaría decir eso. Ha sido un parto bañado en violencia, en coacción. Obviamente, los chilenos tomaron una decisión democrática, donde se expresó una voluntad libre para determinar qué clase de contrato social tiene el país, pero me parece que la decisión, desde un principio, estuvo marcada por la violencia. Incluso, actores de la sociedad chilena dijeron que si no se aprobaba una Asamblea Constituyente habría más violencia. Ese no es un escenario ideal para este tipo de discusiones", sostiene.

El experto reconoce que la Constitución chilena tiene un problema de legitimidad. "No lo podemos negar; fue redactada en una dictadura. Igual, la constitución de Japón fue impuesta por un imperio que derrotó a ese país en una guerra, pero eso no explica el éxito o el fracaso de las naciones. De hecho, Chile ha sido el país más exitoso de América Latina en los últimos 40 años. Sí, no es un país perfecto, tiene muchas cosas por corregir, pero es el país que ha tenido más éxito de la región en materia económica", señala.

Sobre el desenlace del proceso, que podría terminar en una nueva constitución, destaca: "Dentro de 10 a 15 años vamos a ver si ese documento vino a mejorar la calidad de vida de los chilenos o vino a contribuir a su deterioro. Es demasiado temprano para determinarlo en este momento".