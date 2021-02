Julio Ponce Lerou concreta compra de cascadas de SQM tras venta de acciones de AFP y fondos

Bolsa & Monedas

Las acciones de Nitratos, Oro Blanco y Norte Grande lideraron las alzas en la bolsa y fueron las más transadas. El empresario desembolsó US$ 90 millones, menos del máximo que estaba dispuesto a pagar.

Un movimiento considerable hubo ayer en la bolsa local influido por Julio Ponce Lerou, luego que Inversiones SQYA -sociedad ligada al empresario en las cascadas de SQM- concretó la compra de acciones de Norte Grande, Oro Blanco y Nitratos.

Fuentes cercanas a la operación indican que la transacción que lideró la corredora de bolsa de BTG Pactual logró el objetivo anunciado el martes por Ponce: aumentar su participación en las sociedades cascadas de SQM.

Inversiones SQYA desembolsó US$ 90 millones obteniendo el número de acciones que quería en Norte Grande, Oro Blanco y Nitratos a un precio menor del que se había fijado como máximo a gastar, esto es US$ 100 millones.

Dentro de los accionistas que salieron a vender acciones a Julio Ponce Lerou se cuentan todas las AFP y otros fondos de inversión. Moneda Asset Management, según fuentes del mercado, no vendió todas sus posiciones en la estructura accionaria.

Con esto, los inversionistas minoritarios de las sociedades cascadas podrían quedar sin directores en varias mesas directivas de estas firmas, hecho que se definirá en las juntas de accionistas de abril.

Dentro de la lista de accionistas minoritarios de las cascadas se destacan: BTG Pactual Chile, LarrainVial Corredores de Bolsa, BancoEstado Corredores de Bolsa, Moneda Asset Management con su Fondo Pionero, Credicorp Capital Corredores de Bolsa, la compañía de seguros de vida de Consorcio, las AFP Habitat, Capital y Cuprum, entre otros actores.

Impulso en la bolsa

Los papeles de Nitratos, Norte Grande y Oro Blanco ocuparon el podio en la rueda entre las mayores alzas de la sesión y fueron las más transadas.

La acción de Nitratos subió 20,16%, llegando su precio a $ 0,90 el papel. Se transaron US$ 7,5 millones y un volumen de títulos que alcanzó los 6.122 millones.

De acuerdo al plan de Inversiones SQYA el objetivo era comprar los papeles de Nitratos por hasta $ 1,35 y un máximo de 5.444 millones de acciones.

Norte Grande fue la segunda acción que más subió con un alza de 12,30%. Alcanzó un precio de $ 3,89 por acción, moviéndose US$ 43,4 millones y el volumen de acciones fueron más de 8.200 millones.

La apuesta de Ponce Lerou era originalmente pagar un máximo de $ 4,20 por papel y hasta 7.875 millones de acciones.

A través de SQYA, tiene el 69,31% de Norte Grande y pretende posicionarse con un 4,5% extra.

Finalmente, la acción de Oro Blanco avanzó 12,19%, logrando un precio de $ 3,70. Se transaron US$ 42,8 millones y un volumen mayor de 8.500 millones de títulos. Esta operación tenía como mandato pagar un máximo de $ 4 por acción y comprar hasta un poco más de 8.268 millones.

Tanto en Oro Blanco como en Nitratos, Inversiones SQYA no tiene presencia accionaria de acuerdo a los registros de la Comisión para el Mercado Financiero. Con el poder comprador otorgado a la corredora de BTG Pactual, Ponce entraría en estas dos compañías con 3,95% y 3,7% respectivamente.

Detrás de la operaciones

Conocedores de las operaciones indican que los planes del Grupo Pampa es crecer en SQM ante el buen momento que tiene la compañía por el litio.

Tras la venta de las acciones de SQM-B que hizo Pampa Calichera la semana pasada por US$ 254 millones y que luego se adquirieron papeles de la serie A de la minera no metálica por US$ 3,3 millones, demuestra el interés que existe por aumentar la apuesta en el control de la compañía.

Esto, pues las acciones de la serie A otorgan derechos para elegir pueden elegir ocho de los nueve directores que tiene SQM.

Las mismas fuentes indican que una de las ideas del Grupo Pampa es ir por al menos un asiento más en el directorio. La mira está puesta en Tianqui, que tiene tres directores con el control del 44% de la serie A.

Si bien cercanos a la compañía dicen que la empresa china “no tienen la intención de vender su participación en SQM”, quienes conocen del proceso indican que la ante la complicada situación financiera de Tianqui, la firma asiática no descartaría vender un 6,5%. Con este porcentaje, el Grupo Pampa podría elegir a un director más en SQM.

Asimismo, en la industria financiera destacan que Ponce Lerou está aprovechando un buen momento para aumentar su participación en las cascadas de SQM, ya que estas acciones tenían una valoración menor que la minera no metálica, operando con un importante descuento.

De ahí el atractivo para que los accionistas minoritarios aprovecharon de vender a buen precio.

Una segunda opción que estaría evaluando el Grupo Pampa es poder refinanciar los créditos que tiene en Pampa Calichera y que tienen como garantía las acciones de SQM.